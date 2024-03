Amici, chi è diventato famoso? Ecco i nomi noti fra gli ex allievi

Amici di Maria De Filippi nel corso degli anni ha sfornato una serie impressionante di talenti. Alcuni sono rapidamente finiti nel dimenticatoio, d'altro canto non può esserci spazio per tutti. Molti di questi nomi si sono però imposti, a vario titolo, nel mondo televisivo e musicale italiano. Tanto da aver sviluppato una propria carriera, che li ha fatti andare ben oltre il talent show Mediaset.

Chi sono gli ex allievi di Amici ad essere diventati famosi anche dopo la conclusione della loro edizione del talent show? Quattro talenti cristallini delle primissime edizioni sono tutti femminili: le attrici Valeria Monetti e Giulia Ottonello, la ballerina Anbeta Toromani e la cantante Monica Hill, oggi anche corista di nomi come Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Tutte e quattro si sono fatte conoscere al grande pubblico proprio attraverso il talent show di Maria De Filippi.

Il palco di Amici ha lanciato anche il talento della danza Leon Cino e quello della musica, tornato in auge recentemente, Antonino Spadaccino.

Quelli dal 2008 al 2010 sono stati anni particolarmente floridi per la categoria canto. Basti pensare a Marco Carta, Valerio Scanu, Pierdavide Carone, Loredana Errore, ma soprattutto Alessandra Amoroso ed Emma Marrone.

Gli anni seguenti non sono stati da meno. Basti pensare a due regine assolute del pop italiano attuale: Elodie e Annalisa. Ma anche i The Kolors, compagni d'avventura all'ultimo Festival di Sanremo proprio di Annalisa, Moreno e Riki Marcuzzo. Oltre a Sergio Sylvestre.

Per non parlare di Irama, Briga, Federica Carta, Gaia Gozzi, Giordana Angi sino ad arrivare ai due "botti" delle ultime edizioni: Sangiovanni e quella Angelina Mango che neppure un anno dopo l'uscita dal programma di Canale 5 ha conquistato la vittoria al Festival di Sanremo e il diritto a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest in Svezia.

Se il canto ha messo in una vetrina nazionalpopolare il maggior numero di talenti, anche la categoria della danza ha visto protagonisti diversi nomi oggi noti. Giulia Stabile, ad esempio. Per non parlare di Mattia Zenzola, Sebastian Melo Taveira, Andreas Muller, Giulia Pauselli. Oltre all'ex ballerino, oggi conduttore, Stefano De Martino e ad Andrea Dianetti, volto che si sta facendo strada nel mondo televisivo Mediaset.