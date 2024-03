Angelina Mango pubblica un video di quando cantava in strada: oggi ha già cinque sold out

La parabola di Angelina Mango è inarrestabile. D'altro canto, dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2024 con il brano 'La noia' il meritato successo non può non arrivare. E le cinque date sold out, con aggiunta di un nuovo concerto a Milano ne sono una conferma. Una conferma però anche di una strategia ben precisa e misurata non sull'onda dell'entusiasmo da parte del suo management.

Angelina Mango

Sarebbe stato facile, infatti, "battere il ferro finché è caldo" ovvero cavalcare l'onda del successo e organizzare concerti in palazzetti dello sport e tentare forse anche la scalata agli stadi. Lo hanno fatto in tanti negli ultimi anni, anche senza aver vinto il Festival di Sanremo. Invece la manager Marta Donà, il suo staff e la stessa Angelina Mango hanno deciso di procedere con i piedi per terra e iniziare con passo deciso e consapevole dai club, come il Fabriqe di Milano, il Vox di Nonantola, l'Eremo di Molfetta, la Casa della Musica di Napoli. Quindi "chi va piano va sano e va lontano", come recita il detto. Ma anche: chi ha iniziato a ottenere successo non deve fare il passo più lungo della gamba.

Basti pensare ai Maneskin: dopo il secondo posto a X Factor non hanno ceduto alle lusinghe e, anzi, hanno costruito pezzo per pezzo la loro carriera. Il management dell’epoca? Marta Donà, of course.

Il cammino di Angelina Mango e dei Maneskin almeno in questa parte è simile. Così come presenta delle analogie anche nei primi passi all'interno del mondo musicale. E' la stessa cantautrice a mostrare alcune immagini del proprio passato artistico condividendo video nei quali insieme ai propri musicisti si esibiva in diverse situazioni: da una manifestazione pubblica in mezzo a una strada sino allo studio di registrazione, passando per diverse altre occasioni più intime. La condivisione di alcuni video dal 2017 a oggi è per Angelina Mango una sorta di album dei ricordi, che conduce chi guarda in una sorta di viaggio dalla "strada" sino ai sold out e ai club di oggi. Decisamente un percorso emozionante.

Le date del tour nei club di Angelina Mango

17 aprile • Milano, Fabrique / SOLD OUT NEI CLUB 2024 11 ottobre · Roma, Atlantico / SOLD OUT 12 ottobre · Roma, Atlantico 14 ottobre · Napoli, Casa della Musica / SOLD OUT 15 ottobre · NapoIi, Casa della Musica 16 ottobre · Molfetta (BA), Eremo Club 19 ottobre · Nonantola (MO), Vox Club / SOLD OUT 21 ottobre · Firenze, Tuscany Hall 22 ottobre · Padova, Gran Teatro Geox 24 ottobre · Venaria Reale (TO), Teatro Concordia / SOLD OUT 26 ottobre • Milano, Fabrique 27 ottobre • Milano, Fabrique (Nuova Data)