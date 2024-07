Il Festival di Luce! esplora le sfide dell’intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale e umana, tra potenzialità, rischi, timori e speranze: l’Ia fa ormai parte della nostra quotidianità, entra nei gangli sociali, ci pone davanti a sfide costanti verso il progresso che è fondamentale affrontare insieme.

Da questo spunto prende vita il nuovo Festival di Luce!, giunto alla sua quarta edizione, in programma il 19 ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze. Uno sguardo al legame tra le intelligenze, umana e artificiale appunto, "per plasmare un futuro inclusivo e coeso – spiega Agnese Pini, Direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! –. Attraverso la convergenza tra la creatività e l’innovazione tecnologica, vogliamo esplorare come queste possano unirsi per affrontare le sfide più urgenti della nostra società. In un mondo sempre più interconnesso e interdipendente, riconosciamo l’importanza di abbracciare la diversità di prospettive e talenti per costruire soluzioni sostenibili e inclusive".

Una giornata ricca di incontri, talk, dibattiti e spunti di riflessione, che la community di Luce! affronterà insieme al pubblico presente, ai giornalisti e ai tanti ospiti che animeranno l’evento. E un’occasione di confronto per la redazione del canale digitale, che ogni giorno si mette alla prova nell’interpretazione e nel racconto di temi in continua evoluzione: diritti umani, condizione femminile, sessualità, etica del fine vita, sostenibilità aziendale, economia green, sfide dell’intelligenza artificiale, rivoluzione digitale, social network e tutti i rivoli di una società fluida tanto nel lavoro, quanto nella comunicazione e nei sentimenti.

Nel programma sarà inserita anche la seconda edizione del “Premio Luce! Startup Inclusiva”, realizzato in collaborazione con Rekeep e Startupitalia.

Il Festival è realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze ed è sostenuto dal Main Partner Unicredit e da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Gruppo FS Italiane, Mundys, Regione Toscana e Rekeep. Il 19 ottobre si rinnoverà poi l’appuntamento annuale con il magazine Luce!, distribuito gratuitamente con i nostri quotidiani.

Le storie più avvincenti e commoventi, le battaglie per i diritti, le lezioni di inclusione, i racconti dei membri del board: dal web all’edicola, un numero da collezione per raggiungere veramente tutti. Per partecipare al Festival e rimanere aggiornati sul programma del Festival di Luce! è necessario iscriversi sul sito dell’evento https://luce.lanazione.it/eventi/evento-2024/

La partecipazione è gratuita.

Marianna Grazi