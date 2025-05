La skincare sotto al sole. Viso e décolletè in primo piano. Parola d’ordine: protezione

Anche il viso necessita di attenzioni particolari in vista dell’estate. Durante i mesi caldi la pelle del volto è esposta a numerosi elementi stressanti. Raggi UV, sbalzi di temperatura, inquinamento e sudorazione possono alterarne l’equilibrio e rendere la cute più sensibile, spenta o disidratata. Una routine mirata – da adottare già dalle settimane precedenti l’esposizione solare – è quindi fondamentale.

Gli esperti consigliano di iniziare con una pulizia profonda, per eliminare impurità, sebo in eccesso e cellule morte. Affidarsi a un professionista consente di ottenere risultati visibili e duraturi, soprattutto per chi soffre di pori dilatati, punti neri o pelle asfittica. In alternativa, si può effettuare un trattamento purificante casalingo, utilizzando vapori, scrub delicati e maschere riequilibranti.

La skincare quotidiana deve essere calibrata sulle esigenze estive. Una detersione delicata – ma efficace – è il primo passo: meglio optare per gel o mousse a pH fisiologico, in grado di pulire senza aggredire. Dopo la detersione, un siero illuminante con vitamina C o niacinamide aiuta a uniformare l’incarnato e a prevenire l’ossidazione dovuta all’esposizione solare. Infine, una buona crema idratante, leggera ma nutriente, preserva l’elasticità della pelle e funge da base perfetta per il trucco o per la semplice applicazione della protezione solare.

Le maschere sono un valido alleato per dare alla pelle un boost di luminosità e freschezza. A base di vitamina C, acido ialuronico o argilla (in base al tipo di pelle), possono essere usate una o due volte a settimana per detossinare, reidratare o riequilibrare.

Il décolleté – spesso trascurato ma molto esposto in estate – va trattato come il viso, con detersione, esfoliazione e idratazione specifica. Questa zona ha una pelle sottile e delicata, che tende facilmente a segnarsi. Una leggera esfoliazione settimanale aiuta a mantenerla luminosa e uniforme, mentre l’uso costante di sieri idratanti o rassodanti può migliorare la compattezza e prevenire la formazione di rughe e macchie.

La protezione solare, da usare anche in città, è la premessa per una sana abbronzatura. Ogni esposizione quotidiana, anche involontaria, contribuisce al fotoinvecchiamento e può favorire la comparsa di macchie o inestetismi. È quindi essenziale inserire la protezione solare come ultimo step della skincare mattutina, scegliendo una formula leggera e non comedogenica, adatta al proprio fototipo.

Se si desidera un colorito dorato senza rischi, ci si può affidare ad autoabbronzanti con azione graduale, da applicare, per un risultato uniforme, sulla pelle esfoliata e ben idratata. Con la giusta routine di bellezza, il viso sarà quindi pronto ad accogliere la bella stagione e a brillare con naturalezza, giorno dopo giorno.

Loredana Del Ninno