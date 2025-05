Bellezze da spiaggia. Il rituale per il corpo

L’estate si avvicina insieme alla temutissima prova costume. Un test – statistiche alla mano– capace di gettare nel panico il 60% delle donne, scatenando una vera e propria ansia da prestazione, conosciuta come bikini blues. Meglio allora rinunciare ai modelli poco realistici proposti dai social – spesso falsati da fotoritocchi – puntando a sentirsi al meglio nella propria pelle piuttosto che a raggiungere un’improbabile perfezione. Prendersi cura del corpo diventa così un atto di amore verso se stessi, un rituale piacevole e motivante, per valorizzare la propria unicità e scendere in spiaggia con leggiadria e sicurezza, ricordando sempre che non esiste uno standard di bellezza assoluto.

Il primo passo è liberare l’epidermide da ciò che la rende opaca e spenta. L’esfoliazione è un gesto fondamentale: aiuta a eliminare le cellule morte, stimolando il turnover e lasciando la pelle morbida, liscia e pronta ad assorbire meglio i trattamenti successivi. Si può scegliere uno scrub meccanico con microgranuli naturali o optare per un peeling chimico, ma delicato, a base di acidi della frutta o enzimi, ideale anche per le pelli sensibili. Vanno esfoliate gambe e braccia, non trascurando zone più critiche come schiena, décolleté, gomiti e glutei, dove la cute tende a ispessirsi. Una o due volte a settimana sono sufficienti, meglio se sotto la doccia, utilizzando movimenti circolari e delicati.

La seconda fase prevede l’idratazione. Una pelle idratata è visibilmente più sana e compatta. Dopo ogni lavaggio è bene quindi applicare una crema corpo nutriente. I principi attivi più efficaci? Burro di karité, olio di cocco o di mandorle dolci, aloe vera e acido ialuronico. Chi ha la cute secca può preferire un olio, da massaggiare sulla pelle ancora umida, rafforzando l’idratazione. Chi invece desidera un’azione tonificante può applicare creme con estratti rassodanti e antiossidanti, perfette se usate regolarmente a rendere l’epidermide più elastica.

Molto spesso ciò che crea disagio non sono i chili in più, ma la mancanza di tonicità e la ritenzione idrica. In tal caso, possono essere utili trattamenti cosmetici a base di principi attivi drenanti come caffeina, escina, centella asiatica e rusco. La costanza fa la differenza. Creme e gel snellenti vanno applicati quotidianamente, massaggiando con movimenti decisi, dal basso verso l’alto, per stimolare la circolazione. Spazzole a secco e coppette anticellulite possono essere usati per potenziare l’effetto, con attenzione e delicatezza, soprattutto in presenza di capillari fragili.

Una pratica ancora poco diffusa ma data per efficace è la spazzolatura a secco (dry brushing), da eseguire prima della doccia. Passare sulla pelle asciutta una spazzola in setole naturali con movimenti ascendenti stimola la circolazione linfatica, favorisce l’eliminazione delle tossine e lascia la cute più compatta. Bastano pochi minuti al giorno per notare i benefici. E la bellezza è servita!