Affinità elettive, i film e le serie tv più emozionanti

A volte lo si percepisce, ma non ci si vuole troppo credere, in altre occasioni lo si confida a qualcuno che può capire cosa si sta vivendo. Ci sono delle connessioni improvvise e istintive tra alcune persone, legami caratterizzati da una forza invisibile, ma indistruttibile. Non importa quanti anni passino dal primo incontro, quali differenze esistano o quanto complicate siano le circostanze del destino e le sue fatalità: la complicità non si affievolisce. Si tratta di relazioni predestinate – siano esse storie amorose, ma anche amicizie o rapporti professionali – che sono state spesso raccontate anche da film e serie televisive grazie al loro romanticismo e alla loro poesia.

I film

‘Past Lives’: Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) sono amici d'infanzia. I due sono costretti a separarsi prima di confessarsi il loro amore reciproco. La famiglia di Nora, infatti, si trasferisce dalla Corea in America. Ventiquattro anni dopo, però, Nora e Hae Sung si ritrovano a New York. Nora, nel frattempo, si è sposata. Il film ha visto debuttare alla regia Celine Song.

‘Everything Everywhere All At Once’: Evelyn (Michelle Yeoh) gestisce una lavanderia, ha un marito distratto (Ke Huy Quan) e una figlia con cui non riesce più a comunicare (Stephanie Hsu). Un giorno, la donna scopre di essere l'insolita prescelta per sconfiggere una misteriosa criminale che minaccia l'armonia del Multiverso... e che sembra essere proprio sua figlia.

‘Questione di tempo’: Il giovane Tim (Domhnall Gleeson) scopre di aver ereditato dal padre il potere di viaggiare nel passato. Tuttavia, uno dei suoi viaggi temporali compromette i suoi tentativi di conquistare il cuore di Mary (Rachel McAdams). Riuscirà Mary a rimanere la donna della sua vita anche senza l'aiuto di poteri fantascientifici?

‘Prima dell'alba’: La trilogia racconta la speciale affinità tra Jesse (Ethan Hawke) e Celine (Julie Delpy), anime gemelle timide, romantiche e impacciate che si rincorrono per vent'anni nel corso di tre film: ‘Prima dell'alba’ (1995), ‘Prima del tramonto"’(2004) e ‘Before Midnight’ (2013). In principio Jesse e Celine sono due ventenni che si incontrano su un treno e decidono di trascorrere una notte insieme a Vienna.

‘Lost in Translation’: Nel film di Sofia Coppola tra due americani a Tokyo, Bob (Bill Murray) e Charlotte (Scarlett Johansson), si crea un legame molto particolare e al di fuori degli schemi mentre affrontano la solitudine e la ricerca di significato nella loro vita.

‘Amélie’: Amélie Poulain (Audrey Tautou) veste i panni di una giovane cameriera timida e sognatrice, che lavora in un caffè parigino. Un giorno, trova una scatola nascosta nel suo appartamento, contenente ricordi d'infanzia di un precedente inquilino. Durante la sua ricerca per restituire la scatola, Amélie incontra Nino (Mathieu Kassovitz). Tra i due nasce un sentimento platonico delicato e non convenzionale, fatto di gesti romantici e incontri casuali.

Le serie

‘Dawson's Creek’: Questa serie cult adolescenziale è andata in onda per la prima volta tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000. Dawson Leery è un aspirante regista. Joey Potter è la sua migliore amica d'infanzia. Ma tra loro sembra esserci qualcosa di più… Pacey Witter, scanzonato e ribelle, è a sua volta molto amico di Dawson e pare non andare per niente d’accordo con Joey. Jen Lindley, trasferitasi nella cittadina dei tre ragazzi a casa della nonna, è ribelle e anticonformista e ha alle spalle un passato complicato. Come dimostrano le loro storie, alcune anime sono e restano legate indissolubilmente tra loro, a prescindere dalla forma dei loro rapporti e dalle vicissitudini della vita.

‘How I Met Your Mother’: L’architetto Ted Mosby (Josh Radnor) racconta ai suoi figli la storia di come ha conosciuto la loro madre. Fin dai primi episodi Ted parla soprattutto di una certa Robin, che però poi, dopo una parentesi romantica tra loro, è diventata una cara amica e ha vissuto a sua volta altre relazioni come Ted. La madre dei figli dell’architetto è un’altra, Tracy, che però – si scoprirà sul finire della serie – è morta sei anni prima rispetto al racconto di Mosby… Al netto dei flashback e tornando ai nostri giorni, tra Ted e Robin non c’è nulla di più se non affetto e amicizia, o il sentimento che li unisce li farà incontrare di nuovo, con qualche colpo di scena?

‘Sense8’: Il titolo fa riferimento a una serie composta da due stagioni e a un lungometraggio. Protagonisti della storia sono otto individui nati tutti nello stesso giorno, ma residenti in parti diverse del mondo: Sun Bak, Nomi, Kala, Riley, Capheus, Wolfgang, Will e Lito. Improvvisamente, questi personaggi sviluppano una capacità telepatica che consente loro di percepire e vivere molto intensamente le esperienze degli altri, ai quali sono uniti da una profonda connessione psichica.