Amici, quando inizia il Serale: ecco la data della prima puntata

Si avvicina a grandi passi l'inizio del Serale di Amici. Il talent show di Maria De Filippi sta entrando nella fase più importante della propria stagione ovvero quella che decreterà i vincitori. L'anno scorso a trionfare è stato il ballerino Mattia Zenzola, vincitore nel ballo e nella classifica generale, ma ad avere la risonanza maggiore è stato il secondo posto assoluto e primo nella categoria canto di quella Angelina Mango che solo pochi mesi dopo ha vinto il Festival di Sanremo.

Quando comincia il Serale di Amici? Non mancano molte settimane e ad anticiparlo era stata la stessa Maria De Filippi, che aveva parlato di "poche puntate prima del Serale". Adesso manca sempre meno.

Come di consueto, anche in questa stagione televisiva la puntata in onda il sabato sera sarà registrata nel tardo pomeriggio del giovedì. E come di consueto sarà svelato tutto durante la registrazione, tranne il verdetto finale dell'eliminazione.

La prima puntata del Serale di Amici sarà registrata fra meno di un mese, ovvero giovedì 21 marzo, e andrà in onda sabato 23. La finale dovrebbe essere invece in programma per il 10 o l'11 maggio. Il nome del primo giudice di questa edizione del talent show è già stato ufficializzato ed è quello di Cristiano Malgioglio. A dare la notizia è stato lo stesso cantautore e paroliere, che in tv ha annunciato la propria presenza anche quest’anno. Una notazione curiosa: nella passata edizione di Amici era stato proprio Malgioglio a pronosticare la partecipazione di Angelina Mango all’Eurovision Song Contest. Partecipazione che per la cantante si è avverata proprio con la vittoria del Festival di Sanremo 2024.