I nuovi programmi di Mediaset in partenza a settembre

Come la Rai, anche Mediaset si prepara a partire, da settembre, con i nuovi programmi, pronti a tornare in onda dopo il periodo di stallo – tra numerose repliche e qualche novità – che ha caratterizzato l’estate che sta per finire. Ecco il palinsesto quando inizierà con le relative date.

Quando iniziano i nuovi programmi Mediaset

Se Rai 1 parte solamente con “Affari tuoi” in mano a Stefano De Martino dal 2 settembre e attende la settimana successiva per far partire i programmi consueti del daytime, Canale 5 gioca d’anticipo.

Da lunedì 2 settembre partono ‘Mattino Cinque’ con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, “Pomeriggio Cinque” con Myrta Merlino (che ha debuttato lo scorso anno al posto di Barbara D’Urso) e con “La ruota della fortuna” condotto da Gerry Scotti, dopo l’ottimo gradimento di ascolti ottenuto con il revival dello show portato al successo, originariamente, da Mike Bongiorno. Il 5 settembre, inoltre, in prima serata, appuntamenti “Tutti in Arena” con il concerto evento di Annalisa all’Arena di Verona, in compagnia di numerosi ospiti che sono saliti sul palco per duettare insieme a lei. La consacrazione della cantante dopo un paio d’anni da incorniciare. Tutto è partito dal boom di “Bellissima”, poi sono arrivati gli altri successi, da “Mon amour” a “Semplicemente”, in gara al Festival di Sanremo 2024, e la hit estiva con Tananai “Storie brevi”. Dal 9 settembre sono previsti anche i ritorni di “Forum” con Barbara Palombelli e di “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi. Il people show ha già iniziato a registrare le puntate che andranno poi in onda da quella data. Quali saranno i tronisti della prossima stagione? Il 10 settembre, a nemmeno due mesi dall’eclatante successo della versione estiva, torna “Temptation Island” con una nuova edizione e coppie pronte a mettersi in gioco e capire se continuare o meno la loro relazione. Anche in questo caso, saranno separati per alcune settimane, per poi decidere se tornare a casa insieme oppure lasciarsi. Confermato Filippo Bisciglia alla conduzione. Dal 14 settembre, Silvia Toffanin torna con “Verissimo” mentre il 15 settembre è previsto il ritorno di “Amici” nel consueto appuntamento della domenica pomeriggio dalle 14 alle 16.30 circa. E anche domenica secondo appuntamento con il programma della Toffanin. Il Grande Fratello partirà il 16 settembre mentre dal 21 riprenderà “Tu sì que vales” per il sabato sera di Canale 5. Dal 23 settembre saluteremo “Paperissima Sprint” e torneranno le nuove puntate di “Striscia la notizia”. Dal 2 ottobre arriva anche l’attesa (ma riveduta) edizione di “La talpa” con Diletta Leotta e dal 23 ottobre Gerry Scotti è il padrone di casa di “Io canto generation”. Su Italia 1 tornano “Le Iene” dal 23 settembre con Veronica Gentili e Max Angioni. Rete 4 si accende con “Zona bianca” dal 1 settembre, “Ditemi voi” con Paolo del Debbio e “Quarta Repubblica” con Nicola Porro. Torna anche “E’ sempre Cartabianca” con Bianca Berlinguer dal 3 settembre. Il 7 riprende “Freedom” con Roberto Giacobbo, il 12 settembre Mario Giordani si ritroverà “Fuori dal coro” mentre il 12 settembre Paolo Del Debbio tornerà a “Dritto e Rovescio”. Infine, appuntamento da venerdì 13 settembre con “Quarto grado”.