Jasmine Carrisi a ‘Verissimo’: la sua storia “da figlia d’arte”

È attualmente una delle concorrenti di ‘The Couple’, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5, e sarà ospite sabato 19 aprile a ‘Verissimo’. Si tratta di Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano, che sarà nel salotto di Silvia Toffanin con le sorelle Cristel e Romina.

La carriera

Nata il 14 giugno 2001 dall’amore tra la showgirl Loredana Lecciso e il cantante Al Bano, Jasmine ha frequentato l’Università di Milano, specializzandosi in Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. La ragazza, però, ha da subito scelto di seguire le orme dei genitori e dedicarsi all’arte dell’intrattenimento.

Il suo esordio come attrice avviene, infatti, a soli 17 anni nel film ‘La Dama e l’ermellino’ del regista Lorenzo Raveggi dove interpreta Isabella D’Aragona. Successivamente – nel 2020 – diventa giurata di ‘The Voice Senior’ insieme a suo padre e, in questa occasione, palesa il suo amore per la musica.

Collabora successivamente con artisti italiani e internazionali (Marco Mengoni, Emma, Clementino, Alvaro Soler, Bob Sinclar e il giovane Blame) e pubblica anche diversi singoli da solista.

Negli anni è stata ospite di diversi show televisivi e nel 2025 è entrata nel cast di ‘The Couple’ in coppia con Pierangelo Greco.

L’amore

Tra i due concorrenti del reality-game, che ora sono molto amici, pare che ci sia stato un flirt in passato. La giovane Carrisi ha avuto altre due storie significative con giovani pugliesi che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Attualmente la ragazza è single.

Figlia d’arte

All’interno del programma di Canale 5 Jasmine Carrisi ha ammesso che avere dei genitori famosi non è sempre stato facile per lei, anzi: “C’è la gente che parla di te e persone a cui stai antipatica sulla base del nulla” ha spiegato.

“Io sono sempre stata esposta, questo mi ha portata a chiudermi e a essere diffidente” ha poi continuato, raccontando di come, a volte, la sua esposizione le abbia creato problemi.

“Ho sempre l’ansia di dover andar bene. Se cammino per strada e noto che qualcuno mi riconosce mi viene l’ansia – ha raccontato alle telecamere –. A volte vorrei essere trasparente”.

Jasmine Carrisi a ‘Verissimo’

La più giovane delle Carrisi sarà ospite di Silvia Toffanin sabato 19 aprile a partire dalle 16.30 insieme alle sorelle Cristel e Romina, nate dal precedente matrimonio di Al Bano con Romina Power.