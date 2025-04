Papa Francesco, San Pietro aperta ad oltranza. Le visite interrotte solo per un’ora e mezzo

Città del Vaticano, 24 aprile 2025 – Sono riprese questa mattina alle 7 le visite dei fedeli in San Pietro. La basilica che avrebbe dovuto chiudere a mezzanotte è in realtà rimasta aperta fino alle 5,30 vista la marea di gente arrivata per l’omaggio alla salma di Papa Francesco. Ci sono file di ore per entrare: per alcuni l’attesa è andata avanti tutta la notte. Il pellegrinaggio andrà avanti per tutta la giornata di oggi e di domani, fino alle 20. Sabato alle 10 i funerali. Solo ieri sono stati 20mila le persone transitate davanti al feretro. Tra loro anche la premier Giorgia Meloni per un gesto di riconoscenza al pontefice morto lunedì 21 aprile.

La lunga attesa dei fedeli per entrare nella basilica di San Pietro (Ansa)

