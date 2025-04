Pechino Express, eliminati e chi ha vinto la settima tappa

Un’eliminazione eccellente ha caratterizzato la settima tappa di ‘Pechino Express 2025 - Fino al tetto del mondo’, l’ultima in Thailandia. Dopo i 228 chilometri zaino in spalla, le coppie di concorrenti sono arrivate nel terzo e ultimo Stato di questa edizione del reality game di viaggio condotto da Costantino della Gherardesca con l’inviato Fru: il Nepal.

Le sei coppie rimaste - i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà, gli Estetici Nicolò Maltese e Giulio Berruti, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, le Sorelle Samanta e Debora Togni e i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci - hanno dovuto percorrere 228 chilometri dalla cittadina di Tha Ton sino al traguardo di puntata Chiang Rai. La particolarità della settima tappa di Pechino Express, quella andata in onda giovedì 17 aprile su Sky e Now, è che le coppie di concorrenti hanno dovuto viaggiare mescolate per un giorno: Nathalie Guetta – ancora infortunata alla caviglia - con Jury Chechi, Giulio Berruti con Gigi Campanile, Samanta Togni con Antonio Rossi, Giaele De Donà con Dolcenera, Nicolò Maltese con Vito Bucci, Debora Togni con Ivana Mrazova.

Primi al Libro Rosso sono arrivati i Medagliati, che quindi hanno vinto un posto in classifica. Ad aver vinto la settima tappa di Pechino Express è stata la coppia delle Sorelle. Seguite da Complici, Estetici e Medagliati. A rischio eliminazione Cineasti, ultimi, e Atlantiche, penultime.

La puntata di giovedì 17 aprile è stata eliminatoria. A dover abbandonare il reality game di viaggio di Sky, e quindi a non raggiungere il Nepal, è stata la coppia dei Cineasti. A decidere la loro eliminazione sono state le Sorelle.