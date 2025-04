Ecco la tomba di Papa Francesco: le prime immagini e dove sarà collocata in Santa Maria Maggiore

Roma, 24 aprile 2025 – Diffuse le prime immagini della tomba di Papa Francesco, così come sarà nella basilica di Santa Maria Maggiore. Realizzata in marmo di provenienza ligure, reca la sola iscrizione "FRANCISCUS" e la riproduzione della sua croce pettorale. La tomba è stata preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani molto venerata dal Pontefice) e la Cappella Sforza della Basilica. È situata nei pressi dell'Altare di San Francesco, proprio dove il Pontefice si è spesso recato a pregare, davanti all'icona della Salus Populi Romani. Francesco ha chiesto esplicitamente di essere sepolto in Santa Maria Maggiore, lì dove il mondo lo vide raccolto in preghiera, come un fedele qualunque, pochi giorni dopo essere stato nominato Papa.

La basilica del popolo, viene definita da molti Santa Maria Maggiore. Con l’icona della Salus Popoli Romani, cara a Francesco, che nei secoli veniva portata in giro per la città quando questa veniva colpita da disgrazie come inondazioni o terremoti. Sabato 26 aprile, sui gradini che portano alla chiesa, sarà presente un gruppo di poveri bisognosi ad attendere il feretro di Francesco dopo i funerali in San Pietro. Saranno loro ad accogliere le spoglie del Papa nell’ultimo viaggio, prima della tumulazione. La tomba del Papa sarà poi accessibile a pellegrini e visitatori da domenica 27 aprile.