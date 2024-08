Lino da Temptation Island al Grande Fratello: si cercano nuovi Mirko e Perla, ma sarà flop

Lino Giuliano di Temptation Island nel cast del prossimo Grande Fratello. Solo io noto delle, peraltro inquietanti, somiglianze con un altro paio di concorrenti che hanno compiuto il medesimo percorso?

In principio è stato Tommaso Eletti. Chi? Tommaso Eletti. Chi? L’ex fidanzato di Valentina Nulli Augusti. Chi? E’ giusto cominciare dall’inizio: Tommaso e Valentina hanno partecipato come concorrenti a Temptation Island nel 2021. Sin da subito erano risultate evidenti le differenze fra loro due. Differenze di età, ma non solo. “E’ giusto che lui stia con una ragazza della sua età” aveva commentato Valentina ponendo fine alla loro relazione davanti al falò di confronto.

I due erano usciti separati dal reality show e nello stesso modo erano entrati in un altro. Ovvero al Grande Fratello. Dove il ragazzo è stato, per poche puntate prima di essere eliminato da coinquilini e televoto, in qualità di concorrente e la donna come ospite che arrivava a spot per alimentare alcune dinamiche. Come era andata? La partecipazione di Tommaso al Grande Fratello era stata un flop totale.

All’opposto dal punto di vista degli ascolti tv è stato invece, durante l’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’inserimento di Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti nel cast. Medesimo passaggio da Temptation Island al Grande Fratello, ma personaggi più strutturati, con maggiore voglia di “arrivare” e un triangolo da sfruttare. Il triangolo, in realtà, è stato considerato dagli stessi protagonisti per ben poche puntate, ma la pseudo storia d’amore - naufragata di nuovo alcune settimane fa - di ritorno fra Mirko e Perla ha appassionato il pubblico.

Ora ecco Lino Giuliano fare ingresso nel cast del reality show. E la logica è chiara. Evidente. Cristallina. La speranza è che Lino, il cui personaggio all’interno di Temptation Island era portatore di una mascolinità tossica all’interno di una coppia del tutto disfunzionale, possa portare con sè comportamenti, appunto, disfunzionali ai quali poi si possa abbinare l’ingresso tanto dalla ormai ex fidanzata Alessia quanto della tentatrice, che con il ragazzo ha finto una relazione durata una manciata di ore, Maika. Ecco quindi composto il triangolo di questa edizione, una sorta di relazione alla Mirko-Perla-Greta. Spoiler: non funzionerà. Un po’ perché questi tre sono personaggi del tutto non adatti ad essere ripresi e mandati in onda 20-24 ore su 24 e un po’ perché il pubblico è ormai stanco di questo genere di logiche. Oltre al fatto che quella di Lino è una figura che all’interno del reality show condotto da Filippo Bisciglia non ha brillato per intelligenza, simpatia o scaltrezza. Tanto da essere preso in giro dagli stessi autori di Temptation Island con lo spezzone ‘Ridi pagliaccio’ abbinato a una sua clip.