Seconda coppia di Temptation Island: chi sono Titty e Antonio

Seconda coppia di Temptation Island e grande classicone: lui e lei napoletani, con lei gelosa e lui farfallone. Due nuovi Lino e Alessia, insomma. La speranza per loro è che lui non sia uguale al personaggio mostrato da Lino all’interno del reality show condotto da Filippo Bisciglia nell’edizione estiva.

Dopo la prima coppia, ovvero quella formata dai romani Diandra e Valerio, ecco il promo della seconda: quella composta da Titty e Antonio.

“Sono Antonio, ho 27 anni e vengo da Napoli. Sono fidanzato con Titty da tre anni - racconta lui - e conviviamo da un anno. Ho scritto io a Temptation Island perché ritengo che Titty abbia l’asticella della gelosia e della possessività un po’ troppo alta e non mi fa fare nulla”.

“Ci sono state cose che mi hanno ferita e che mi hanno portato a non fidarmi di lui – spiega Titty -. Come ad esempio: lui doveva partire per lavoro, mi disse che sarebbe andato a casa a riposarsi un po’. dopo un’oretta mi arriva una chiamata di una mia amica dicendo che comunque lui era al bar con un’altra ragazza e la presentò come sua moglie. Ad aprile siamo andati a Parigi e lui mi ha fatto la proposta di matrimonio”.

“Si arrabbia perché lei sul suo telefono ha lo sfondo nostro della proposta di matrimonio che le ho fatto” commenta lui. “Amore tu hai Maradona” ribatte Titty. “Vuoi mettere Maradona con te?” sottolinea Antonio. “Io ho la foto della proposta e tu hai Maradona con il sigaro” sbotta la ragazza. Insomma, un rapporto che si basa su solidi principi. Una coppia che promette già di raggiungere altissimi livelli di trash all’interno di Temptation Island.

Manca poco all’inizio del programma: la prima puntata dell’edizione autunnale del reality show targato Maria De Filippi andrà in onda martedì 10 settembre.