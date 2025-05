Isola dei Famosi: Carly Tommasini in lacrime, Angelo Famao si ritira. Ridateci Elia e Yespica

Primo ritiro all’Isola dei Famosi 2025. Il surviving game condotto su Canale 5 da Veronica Gentili con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli perde il primo pezzo dopo soli tre giorni dalla prima diretta. Non è record - il primato spetta a Ivan Cattaneo, che nella quinta edizione aveva abbandonato dopo sole 48 ore dall’inizio del programma -, ma poco ci manca.

Il temerario che si è ritirato dopo tre giorni è il cantante neomelodico Angelo Famao, che ha patito a suo dire la fame e le anguste condizioni del soggiorno in Honduras. Un ritiro lampo, che ha fatto scatenare le polemiche di molti utenti del web. “Sapeva dove stava andando” ha scritto qualcuno, “Questi concorrenti si lasciano abbattere subito” ha aggiunto un’altra utente. “Pensava di andare in un hotel a cinque stelle?” ha polemizzato qualcun altro.

E in effetti un ritiro dopo così poco tempo non può che suscitare qualche dubbio. Così come qualche dubbio è sorto per le lacrime di Carly Tommasini, già sull’orlo di una crisi a causa di un alterco con alcuni naufraghi. E per fortuna che ancora nessuno è così provato da fame, fatica e condizioni meteo avverse.

C’è da chiedersi, visto lo (scarso) spessore televisivo dei personaggi - parliamo sempre di personaggi e non di persone - in gara, se il rischio di flop anche di questa edizione dell’Isola dei Famosi possa essere dietro l’angolo.

Fra il ritiro di Angelo Famao, le lacrime di Carly Tommasini, i favoritismi che sta ricevendo dalla produzione Mario Adinolfi e l’accendino gate, questi primi giorni del surviving game di Canale 5 sono partiti in un clima di certo non da avventura. La speranza è che entro breve il programma inizi a decollare. Viene da chiedersi se, televisivamente parlando, non sarebbe stato più strategico creare un’edizione a mo’ di quelle viste con Antonella Elia, Aida Yespica, Raz Degan e Walter Nudo.