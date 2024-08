Grande Fratello, quando inizia e chi sono i concorrenti

Il Grande Fratello sta per tornare. E l’appuntamento con il ritorno del reality show con la maggiore durata e assenza di contenuti della tv italiana non si farà attendere ancora per molto: la prima puntata andrà in onda lunedì 16 settembre dalle 21.35. La conduzione sarà ancora affidata ad Alfonso Signorini, ormai detentore dello scettro del Gf nonostante gli ascolti tv non lo abbiano praticamente mai premiato negli ultimi anni, con Cesara Buonamici opinionista e Rebecca Staffelli alla postazione social. Insomma, il buongiorno non si vede di certo dal mattino visto che questa squadra nella passata edizione ha dimostrato di non essere granché vincente.

Allora sarà necessario puntare tutto sul cast di inquilini della Casa. I primi concorrenti ufficiali della prossima edizione del Grande Fratello dovrebbero essere vip, ma come di consueto ad essere noti al grande pubblico sono soltanto un paio di nomi. In questo caso quelli di Enzo Paolo Turchi, coreografo, insegnante di danza, ex ballerino e ormai noto soltanto per essere il marito di Carmen Russo - da ricordare il suo addio con tanto di lacrime all’Isola dei Famosi nel 2012 - e di Luca Calvani, conduttore tv, attore e regista. Per il resto, il buio.

Come di consueto, infatti, non ci sono nomi di grande richiamo. E, come di consueto, la speranza di autori, conduttore e produzione è che qualcuno dei concorrenti possa riuscire a innescare meccanismi - mi rifiuto di usare l’abusatissimo termine “dinamiche” - che possano riuscire ad attirare l’attenzione del pubblico.

Gli altri concorrenti pseudo conosciuti - anche qui, se usassi la parola “vip” mi sentirei di aver preso in giro chi sta leggendo - sono Javi Martinez, già tentatore di Temptation Island e corteggiatore a Uomini e Donne (nel dating show, Maria De Filippi gli aveva dato il benservito a causa di alcune segnalazioni in merito a una sua presunta relazione sentimentale al di fuori del programma), Shaila Gatta, Velina di Striscia la Notizia dal 2017 al 2021 e conduttrice, ballerina e coreografa, l’attore spagnolo Iago Garcia, Helena Prestes, modella uscita dall’anonimato solo con la partecipazione a Pechino Express con Nikita Pelizon - la stessa Nikita ha già partecipato al Grande Fratello, che si conferma ufficio di collocamento per chi di collocamento nel mondo dello spettacolo non ne avrebbe altrimenti - e Jessica Morlacchi, diventata famosa all’inizio degli anni Duemila con la band Gazosa e poi tornata in qualche salotto televisivo.

Fra le vecchie - non ce ne vogliano, non è un’allusione anagrafica - glorie annoveriamo Clarissa Burt e Clayton Norcross.

Momento amarcord ‘Non è la Rai’ con le tre ex colleghe di Ambra Angiolini: Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Tre di cui si ricorderanno solo i veri fan appassionati del programma.

Ora si attende l’annuncio della partecipazione di altri concorrenti