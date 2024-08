Prima coppia Temptation Island: chi sono Diandra e Valerio

Temptation Island sta per tornare. La versione autunnale - che però viene registrata a partire da oggi venerdì 23 agosto all’Is Morus Relais in Sardegna e quindi di autunnale non ha praticamente nulla - andrà in onda su Canale 5 ogni martedì a partire dal 10 settembre.

Il reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi sarà ancora condotto da Filippo Bisciglia, ormai uomo immagine inamovibile di Temptation Island.

Le coppie in gioco dovrebbero essere sei o sette, la prima delle quali è stata presentata oggi attraverso il consueto promo in tv e sui social. E già fa discutere. Diandra e Valerio, lei romana e lui originario di Brindisi, stanno insieme da oltre sette anni.

“Sono Diandra, ho 37 anni e vengo da Roma. Sono fidanzata con Valerio da sette anni e mezzo e da sette conviviamo. Sono una donna realizzata nel mio lavoro, sono un medico veterinario e un’imprenditrice. Valerio invece è un dipendente statale e la sua attività in ufficio è richiesta per sei ore al giorno. Scrivo a Temptation Island perché Valerio mi sta mettendo di fronte a una scelta di vita: lui vorrebbe che io lasciassi Roma, le mie attività e lo seguissi a vivere a Brindisi dove c’è la sua famiglia e dove lui potrebbe mantenere il suo posto di lavoro” è la presentazione giusto poco rigida e ricca di clichè di lei.

“Io in realtà io ti ho proposto una vita leggermente più tranquilla rispetto al tran tran che viviamo a Roma” prova a ribattere Valerio

“Lui mi dice che basta un panino di fronte al mare e una camminata sotto la pioggia - riprende Diandra -. Io non sono da due cuori e una capanna e non lo è neanche lui perché quando lo porto sulle barche da 50 metri dei miei amici non sembra disdegnare questo stile di vita. Io sono convinta che non abbandonerò tutte le mie attività e quello che ho costruito”.

“Io sono invece convinto che non cambierò idea. Io qui a Roma non ci resto” conclude lui.

Temptation Island sembra esattamente il contesto più adeguato per sanare i contrasti fra due persone che non hanno alcuna intenzione di rivedere le rispettive posizioni.