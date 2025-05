Ascolti tv ieri sera, disastro The Couple: trionfo Affari Tuoi

Come sono andati gli ascolti tv della Prima serata di ieri, domenica 4 maggio? C’è chi ride, parecchio, e chi si ritrova ancora una volta a raccogliere i cocci di scelte che di strategico hanno avuto poco o nulla.

E’ il caso rispettivamente di Affari Tuoi Speciale, che ha portato in dote a Raiuno ben 5 milioni 291mila telespettatori di media, con uno share del 27,9%, e ‘The Couple – Una vittoria per due’, che ha toccato il punto più basso non solo della sua giovanissima storia - il reality game condotto da Ilary Blasi è alla prima edizione - ma anche degli ultimi dieci anni di qualsiasi reality Mediaset con uno share del 7,7% e una media di soli 951mila telespettatori.

Ascolti tv disastrosi per la puntata di The Couple di domenica 4 maggio

Così in basso non era caduto neppure un altro dei flop di questa stagione di Mediaset, ovvero La Talpa. Che pure era stato chiuso in anticipo proprio a causa degli ascolti tv particolarmente deludenti. Andare sotto il milione di spettatori per una rete come Canale 5, l’ammiraglia di Mediaset, non può essere un’opzione da prendere in considerazione. Visto soprattutto il montepremi in palio: il milione sarebbe solo di euro, non di spettatori.

Quindi che succede a questo punto? Non c’è ancora alcuna ufficialità, ma è probabile che si possa dare seguito al proposito che era già nell’aria nei giorni scorsi: la chiusura anticipata di The Couple. Che, in realtà, sarebbe anticipata soltanto di una puntata visto che il progetto iniziale era quello di realizzare una prima stagione composta da sei puntate. Con la chiusura anticipata, che arriverebbe probabilmente con la finale di domenica 11 maggio, le puntate del reality game sarebbero cinque.

Il flop di questo programma rischia però di trascinare con sè tre protagonisti di questa prima edizione di The Couple: la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra.