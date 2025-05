Guerra in Ucraina, Trump scettico sulla pace. Attacco di Kiev con droni su Mosca

Roma, 5 maggio 2025 – Resta alta la tensione in vista della parata per il giorno della vittoria sulla Germania nazista (il 9 maggio) a Mosca. La commemorazione resta un punto cardine della narrativa patriottica del Cremlino, ma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rifiutato la tregua di tre giorni proposta dall’omologo russo Vladimir Putin perchè non ci crede. "Sappiamo con chi abbiamo a che fare, non ci crediamo", ha detto da Praga ricordando che "il numero di attacchi di oggi è il più alto degli ultimi mesi". Per Donald Trump tra i due leader "c'è un odio tremendo" e la pace "forse non è possibile".

Intanto il ministero della Difesa russo fa sapere di aver distrutto 26 droni ucraini, quattro diretti proprio verso la capitale con la conseguente chiusura dell'aeroporto Domodedovo. Dall’altro lato, anche Kiev ha riferito di un nuovo massiccio raid con velivoli senza pilota sulle regioni di Kharkiv, Sumy, Chernihiv e Poltava.

Il presiente ucraino Volodymyr Zelensky in visita ufficiale a Praga (Ansa)

