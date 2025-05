Gli Oasis e la reunion da separati in casa

Il conto alla rovescia per il tour mondiale degli Oasis è iniziato. Ma, come spesso è accaduto in passato, pare che tra Liam e Noel Gallagher le cose non vadano benissimo. Anzi, i due fratelli si terrebbero già a distanza di sicurezza l’uno dall’altro. Ma cosa c’è di vero?

Camerini separati e non solo per Liam e Noel

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, gli organizzatori del tour avrebbero pianificato misure straordinarie per evitare frizioni tra Liam e Noel, predisponendo camerini separati, liste VIP distinte e addirittura after-party diversi per ciascuno dei due. Gli accessi agli eventi post-concerto, secondo la testata britannica, sarebbero regolati in base a quale dei due fratelli ha fornito i biglietti, proprio per ridurre al minimo i contatti diretti dietro le quinte.

La (colorita) replica di Liam

La storia della band è piena di litigi clamorosi tra i due protagonisti principali, ecco perché una notizia del genere non sorprende più di tanto. Eppure, Liam Gallagher ha smentito con decisione queste voci, attraverso un colorito post su X nel quale ha scritto testualmente: “Gli after-party sono per i coglioni. Dopo i concerti me ne vado subito a dormire per il mio sonno di bellezza: un livello di sex appeal così non si mantiene stando svegli a parlare di stronzate con degli idioti.”

After party’s are for wankers I’m getting straight of after the gigs get my beauty sleep this level of sexiness doesn’t happen by staying up talking bollox to bellends — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 3, 2025

Parole forti, che arrivano pochi giorni dopo che i due fratelli sono stati avvistati insieme al Mildmay Club di Newington Green, a Londra, dove sarebbero stati impegnati in alcune riprese, presumibilmente legate alla promozione del tour o a una nuova campagna per un noto marchio di abbigliamento sportivo.

Il tour mondiale degli Oasis

Per anni, la sola idea di rivedere i fratelli di Manchester sullo stesso palco sembrava pura utopia. Tra insulti social, interviste al veleno e allusioni più o meno ironiche, i due hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di fan in tutto il mondo. Ma a sorpresa, all’inizio di quest’anno è arrivata l’ufficialità: il tour, ribattezzato semplicemente “Oasis: Live Forever 2025”, ha già polverizzato i biglietti in tutte le principali città, con 41 date già confermate e altre in cantiere. Le band di supporto annunciate includono Cast, Richard Ashcroft, Cage The Elephant e Ball Park Music. La formazione sul palco vedrà il ritorno di gran parte dei volti storici della band: ci saranno il bassista Andy Bell, i chitarristi Gem Archer e Paul “Bonehead” Arthurs e il batterista Joey Waronker.