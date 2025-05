Pagelle The Couple 4 maggio, il declino è compiuto: arriva persino la finta love story

Potrebbe mancare solo una settimana alla finale di ‘The Couple – Una vittoria per due’, reality game che non ha avuto una gran fortuna dal punto di vista degli ascolti tv anche a causa del cast poco interessante e delle dinamiche quasi del tutto assenti fra le coppie di concorrenti. Basti pensare che durante la quarta puntata del programma per mezz’ora si è discusso di polemiche in merito alle nomination. Certo, meglio questo rispetto a quello che è arrivato dopo: una ventina di minuti sulla love story più posticcia che potessimo immaginare, ovvero un avvicinamento fra Antonino Spinalbese e Brigitta Boccoli. Tutto ovviamente inesistente.

Ecco le pagelle della semifinale di The Couple andata in onda domenica 4 maggio su Canale 5.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco: fermi. Nel senso che proprio sono rimasti dove erano quando sono entrati. E sono anche i concorrenti che, essendo di età più giovane rispetto a quella di tutti gli altri, hanno la percezione di quello che devono fare per animare le dinamiche. Ovvero parlare di nomination e fare gossip.

Le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli alla puntata di The Couple di domenica 4 maggio

Brigitta e Benedicta Boccoli: boh. Nel senso che, al di là della loro storia di sorelle prima molto unite, poi molto divise e adesso un po’ più unite, non c’è molto altro di interessante. Sono, va sottolineato, fra le concorrenti che stanno animando maggiormente questa edizione del programma. Ma tutto rimane nel solco della noia.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: non sei Stefania Orlando. Scusate, ma qualcuno doveva pur chiarirlo. Manila Nazzaro è fra le concorrenti più discusse. Non è così per il marito: Stefano Oradei avrebbe tranquillamente potuto far coppia con Andrea Tabanelli e nessuno si sarebbe accorto della loro presenza all’interno del programma. Manila Nazzaro conosce bene le dinamiche televisive, ma, come dicevo poco fa, non è Stefania Orlando. E infatti non ha il piglio da Queen che potrebbe e dovrebbe avere un personaggio come il suo.

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli alla puntata di The Couple di domenica 4 maggio

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli: vi prego basta. Spinalbese si crede l’Mc, ovvero il Maestro di cerimonia, che conduce le danze e questo suo atteggiamento mi crea una reazione allergica quasi quanto un’intera pianta di aloe. Tabanelli è chiaramente un figurante scelto giusto perché l’one man show di Spinalbese da solo non avrebbe rispettato il regolamento del gioco.

Irma e Lucia Testa: sono le prime eliminate della semifinale di The Couple ed è un peccato. Anche perché il gioco e le (non) dinamiche che si sono create fra i concorrenti non hanno di certo favorito il racconto delle loro storie personali e la valorizzazione delle loro personalità. Occasione sprecata.

Danilo e Fabrizio Mileto: sono la seconda coppia eliminata della puntata di domenica 4 maggio. E in ogni caso non se ne accorgerà nessuno. La loro è stata una presenza del tutto evitabile all’interno di questo programma.

Laura Maddaloni e Giorgia Villa: mah. I miei dubbi su di loro continuano ad ogni puntata. Non catturano l’attenzione, non rappresentano quello che dovrebbero essere: due sportive di razza. Continuano ad essere un po’ troppo timide in questo gioco.