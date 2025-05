Pagelle Serale Amici 3 maggio: Antonia, Nicolò, Francesco e Alessia da finale

Le pagelle della puntata del Serale di Amici 24 in onda sabato 3 maggio su Canale 5 raccontano di esibizioni degne della finale - che si svolgerà domenica 18 maggio in Prima serata su Canale 5 -: tutti i concorrenti che hanno affrontato questa puntata di Amici 2025 hanno dimostrato un talento incredibile.

Francesco e Alessia: sono senza dubbio i due pretendenti alla vittoria finale del circuito Ballo del talent show di Maria De Filippi. Sono due talenti immensi, che illuminano qualsiasi cosa appena muovono un passo. Vederli danzare è un’emozione continua. Date una coppa e una serie infinita di contratti di lavoro a entrambi, meritano qualsiasi cosa.

Daniele e Alessia nella puntata del Serale di Amici di sabato 3 maggio

Nicolò e Antonia: è chiaro che la vittoria del circuito di Canto è un affare a due fra Nicolò e Antonia. Per il momento, però, non riesco a vedere una carriera discografica originale per nessuno di questi due talenti. Perché il dato di fatto è che Antonia e Nicolò hanno talento. Devono però essere gestiti entrambi nel modo migliore una volta usciti da Amici.

Jacopo Sol: bello il graffio finché vogliamo, per carità. Cristiano Malgioglio ha ragionissima. Però se magari fosse anche un pelo più vivace, ogni tanto non sarebbe male. C’è sempre quest’aura di malinconia nelle sue interpretazioni che va bene sì, ma soltanto fino a un certo punto. Anche perché Jacopo Sol ha le potenzialità e le capacità per fare molto di più. E’ l’eliminato della puntata di sabato 3 maggio e in effetti non sarebbe potuto essere altrimenti.

Daniele: è magnetico. Quando balla la sua presenza si sente eccome. Non si può fare a meno di seguirlo e ammirarlo. In un’altra edizione di Amici avrebbe vinto perlomeno il circuito Danza. Merita però l’accesso alla finale di questa edizione sicuramente.

TrigNO nella puntata del Serale di Amici di sabato 3 maggio

TrigNo: è uno showman. Si può a buon diritto affermare che il suo all’interno di Amici è stato un percorso di crescita. Pieno di ostacoli, ma che ha portato una crescita reale. E’ grintoso, si diverte, coinvolge il pubblico: ne sta uscendo benissimo.