The Couple 4 maggio: eliminati e nominati verso la finale

Quella andata in onda domenica 4 maggio è stata forse la semifinale di ‘The Couple - Una vittoria per due’. Il reality game di Canale 5, che ha cambiato posizione nel palinsesto Mediaset andando a occupare la prima serata della domenica per le puntate del 4 e dell’11 maggio, dovrebbe concludersi infatti la prossima settimana con una puntata di anticipo. La chiusura anticipata, infatti, vedrebbe la prima stagione del programma condotto da Ilary Blasi interrompersi dopo 5 delle sei puntate previste inizialmente. Una semibocciatura, quindi. Anche se gli ascolti tv non mentono: il pubblico non si è affezionato a The Couple. Cosa è successo nella puntata di domenica 4 maggio? Non sono mancate le polemiche: le discussioni maggiori che hanno animato la Casa sono state, come è ormai consuetudine, quelle riguardanti le nomination.

Al televoto dalla puntata di lunedì 28 aprile erano finite le coppie composte da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco e dalle sorelle Irma e Lucia Testa. Le eliminate della quarta puntata di The Couple sono le sorelle Irma e Lucia Testa. Questa coppia non è però stata l’unica a dover abbandonare durante la puntata di domenica 4 maggio il reality game condotto da Ilary Blasi. L’altra coppia eliminata è quella formata da Danilo e Fabrizio Mileto, dopo un televoto flash contro Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli.

La puntata di The Couple di domenica 4 maggio

Alla fine della puntata del reality game condotto da Ilary Blasi i concorrenti rimasti in gara sono stati chiamati a fare le loro nomination. Immuni della puntata sono stati Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi dopo essersi aggiudicati le sfide contro le altre coppie in gara. I nominati dopo la puntata di domenica 4 maggio sono le due coppie protagoniste di quasi tutte le discussioni di questa puntata: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli e Manila Nazzaro e Stefano Oradei.