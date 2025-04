Brunori Sas: ‘Per non perdere noi’ è il nuovo singolo e racconta la consapevolezza di un amore maturo

È ‘Per non perdere noi’ il nuovo singolo di Brunori Sas, secondo estratto dall’album ‘L’albero delle noci’, il disco di inediti uscito lo scorso 14 febbraio che prende il nome dalla canzone presentata a Sanremo 2025 dal cantautore calabrese. Il pezzo, in rotazione radiofonica a partire da domani venerdì 18 aprile, si sofferma sulle possibili intemperie del tempo e della vita che mettono alla prova le relazioni, soprattutto quelle di lunga data, in cui vince però la consapevolezza di non volersi perdere e la voglia di restarsi accanto nonostante tutto.

Il secondo capitolo di una lunga storia

Il brano – composto a quattro mani con Riccardo Sinigallia che ne è anche il produttore – è probabilmente autobiografico e sembra essere idealmente il sequel di ‘Per due che come noi’, canzone uscita nel 2019 che Dario Brunori ha dedicato alla sua compagna Simona Marrazzo.

Anche in quell’occasione, infatti, la penna delicata ma potente del cantautore aveva affrontato il tema degli amori maturi in cui la passione si mescola alla complicità e le farfalle nello stomaco lasciano spazio alla concretezza e alla stabilità. Le storie di vita vissuta e reale in cui, però, c’è sempre posto per un po’ di poesia e, soprattutto, per la voglia condivisa di costruire.

Marrazzo, oltre ad essere la compagna di Dario Brunori e la madre della piccola Fiammetta che ha ispirato il brano sanremese, è una delle musiciste che lavora accanto all’artista calabrese sin dagli esordi.

Il videoclip di ‘Per non perdere noi’

Proprio i musicisti che sono accanto a Dario Brunori da sempre, sono i protagonisti del videoclip di ‘Per non perdere noi’, già disponibile su YouTube.

“Nel video il brano assume significati inaspettati e sembra quasi tratteggiare l’essenza della relazione che mi lega ai miei musicisti, dopo più di quindici anni di onorata carriera” ha scritto l’artista sul suo profilo social ufficiale.

Il video, interamente girato in bianco e nero in un’atmosfera sospesa tra reale e onirico, è stato diretto da Giacomo Triglia – con cui Brunori ha stretto un sodalizio artistico di lunga data – e prodotto dal team di Mompracem (Pier Giorgio Bellocchio, Antonio Manetti e Marco Manetti).

Le immagini mostrano il cantautore e tutta la sua band nel corso di un’esibizione live (girata nel TAU dell’UniCal) e ogni cosa, costruita con grande attenzione estetica, si muove con respiro cinematografico. A fare da sfondo all’esibizione ci sono alcuni frame tratti dal matrimonio dei genitori dell’artista: immagini d’archivio in super8 e proiettate sul muro che hanno accompagnato l’esecuzione del pezzo in questione anche durante il tour nei palasport appena concluso.

Il tour e le nuove date

Dopo le otto date primaverili che li hanno visti esibirsi nei maggiori palazzetti italiani, Brunori Sas e la sua band si stanno preparando anche a nuovi appuntamenti live.

Come annunciato, l’artista sarà nel cast del Concertone del Primo Maggio a Roma, in piazza San Giovanni. Mercoledì 18 giugno e venerdì 3 ottobre, a margine del tour estivo, si esibirà invece in due eventi speciali con l’orchestra che si svolgeranno rispettivamente a Circo Massimo e all’Arena di Verona.

Di seguito, invece, il calendario completo de ‘L’ALBERO DELLE NOCI TOUR ESTATE 2025’