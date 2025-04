Pagelle Pechino Express: Medagliati e Sorelle i migliori, dubbi su Atlantiche ed Estetici

Le pagelle della settima tappa di ‘Pechino Express 2025 - Fino al tetto del mondo’ incoronano la normalità, ovvero le coppie dei Medagliati e delle Sorelle. Bocciati invece Estetici e Atlantiche. Al termine della settima tappa del reality game condotto da Costantino della Gherardesca con l’inviato Fru ad essere eliminati sono stati i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci.

I Complici Dolcenera e Gigi Campanile: ad ogni tappa li amo sempre di più. Sono determinati, ma sempre molto corretti e leali. E poi grintosi e davvero complici. E’ uno spettacolo vederli gareggiare a Pechino Express, meritano senza dubbio l’accesso alla finale.

I Complici alla settima tappa di Pechino Express

Le Atlantiche Giaele De Donà e Ivana Mrazova: insieme o separate cambia poco, la loro utilità in questa edizione di Pechino Express continua ad essere per me un mistero. Non aggiungono nulla al programma neppure durante la settima tappa e a questo punto inizio a pensare che non sia una questione di tempo, ma proprio di personaggi. Che non esistono. Nella settima tappa rubano un passaggio ai Cineasti. Che dire?

I Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi: le loro armi in questa gara sono due, ovvero il buonsenso e la normalità. La loro fisicità di certo li aiuta, ma il dato di fatto è che sono i due concorrenti più normali di questa edizione. E funzionano parecchio.

I Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci: anche da separati, Nathalie Guetta rimane divertente e Vito Bucci pazzesco. “Vito, sono arrivata prima per la prima volta e tu mi fai arrivare penultima?”: adoro lei che rimprovera lui senza alcun tipo di remora. E adoro altrettanto il fatto che Nathalie Guetta con una caviglia infortunata riconosca di non essere la concorrente ideale, ma metta tutto l’impegno possibile. Lei è fortissima. “Credo che mi stia venendo un infarto. Leggero eh”: come si può non amare questa attrice? Anche la personalità di Vito Bucci stava emergendo sempre di più: è proprio un personaggio interessante. Peccato per la loro eliminazione dal gioco.

Le Sorelle alla settima tappa di Pechino Express

Le Sorelle Debora e Samanta Togni: sono sempre più protagoniste. E lo sono in positivo. Normali, equilibrate, eppure agguerrite. Il loro è un rapporto vero e lo si percepisce. Meritano senza alcun dubbio perlomeno l’ingresso alla finale di Pechino Express 2025.

Gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese: singolarmente le loro personalità emergono un po’, perlomeno quella di Maltese. Insieme non aggiungono nulla al programma. Mah.