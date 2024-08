Rai, ecco quando inizia la nuova stagione tv

Settembre è il mese canonico che segna il ritorno regolare delle trasmissioni tv dopo la pausa estiva che, insieme a poche novità, ha regalato un ‘mare’ di repliche, visto il periodo con meno spettatori davanti al piccolo schermo. Ma la programmazione prevede uno scaglione dei programmi, tra i primi giorni del mese e le settimane successive. Molte le conferme ma anche volti nuovi pronti a prendere il timone di programmi precedentemente condotti da altri colleghi (da “Affari tuoi” su Rai 1 a “Tv Talk” su Rai 3). A trionfare, comunque, per tutte e tre le reti, le conferme (con i classici volti) sia per quanto riguarda il daytime che il pomeriggio. A seguire potete trovare una interessante guida con tutti i titoli – di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 - pronti a riaccendere il palinsesto e la relativa data che segna l’atteso ritorno.

‘Affari tuoi’ è il primo programma ad accendere il palinsesto autunnale

Appuntamento per lunedì 2 settembre con il ritorno di ‘Affari tuoi’ con la nuova conduzione di Stefano De Martino che debutta nell’access prime time. Dopo le fortunate edizioni con Amadeus alla guida del game show, tocca al conduttore di “Stasera tutto è possibile” mettersi al timone del programma. Anche per il serale di Rai 2, prima di lui, era stato Amadeus a portarlo al successo. Questa ennesima sostituzione confermerà il medesimo riscontro Auditel del programma? Lo scopriremo solo la mattina del 3 settembre con i primi dati di share e ascolti. La settimana successiva, quella del 9 settembre, ecco il giorno del vero e proprio debutto della nuova stagione dei programma di Rai 1. Si parte con “Unomattina” condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, per poi passare a “Storie italiane” con la confermatissima Eleonora Daniele che assegna la linea al ritorno di “E’ sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici sempre alla guida del cooking show. In quella stessa giornata, nel pomeriggio, ritorna Caterina Balivo con “La volta buona”, in una presunta nuova versione del programma che include alcune novità, il caposaldo “La vita in diretta” con Alberto Matano come presentatore e, alla sera, dopo il Tg1 e prima di Stefano De Martino, il confermato “Cinque minuti” con Bruno Vespa alla guida. Dal 10 settembre, in seconda serata, debutta “Porta a Porta” nella stagione 2024/2025. Pochi giorni dopo, da domenica 15 settembre, torna Mara Venier con “Domenica In”, insieme a Francesca Fialdini confermata in “Da noi… A ruota libera”. La settimana successiva, come da tradizione al venerdì, ricomincia “Tale e Quale Show” che vede un grande cambiamento nella giuria. Loretta Goggi non ci sarà più e, al suo posto, l’arrivo di Alessia Marcuzzi. Un quarto giudice diverso sarà scelto per ogni puntata del programma, sempre variabile. Queste le parole della Goggi nell’annunciare la sua volontaria assenza nel programma: “Sento quel campanello suonare per un desiderio che dopo 13 anni torna a farsi vivo: potermi sentire di nuovo libera di fermarmi per un po’, farlo un’ennesima volta, godere di un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere fra le braccia il mio primo pronipote. Vi dico tutto questo perché penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di ‘Tale e Quale Show’ (programma che resterà sempre nel mio cuore) come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione”. Dal 28 settembre – in anticipo rispetto al consueto mese di ottobre – parte “Ballando con le stelle” che durerà fino al 21 dicembre. Tre mesi di dominio del sabato sera contro “Tu sì que vales”. Giuria, in questo caso, ovviamente confermata. Dal 3 novembre ritorna Marco Liorni al timone de “L’eredità” con lo stop di “Reazione a catena” che era passato nelle mani di Pino Insegno dopo anni guidata da Liorni. Il quiz del preserale vede, per il secondo anno di fila, il volto del garbato conduttore. C’è da attendere fino al 15 novembre, invece, per poter godersi “The Voice Kids”, il talent show con Antonella Clerici al comando e una giuria che, escludendo colpi di scena delle prossime settimane, sembra confermata (Arisa, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio).

L’inizio dei palinsesti di Rai 2

Su Rai 2 si parte il 9 settembre con la nuova stagione tv. “I fatti vostri” con Tiberio Timperi e Anna Falchi, “Ore 14” con Milo Infante e “Bella ma’” con Pierluigi Diaco. Il 10 settembre, in prima serata, torna “The Floor” con Ciro Priello e Fabio Balsamo mentre Max Giusti sarà nuovamente il “Boss in incognito” a partire dal 22 ottobre. Il 25 novembre arriva la novità “Raiduo” con Ale e Franz mentre il giorno dopo, dal 26 novembre, parte un nuovo ciclo di interviste “al vetriolo” di “Belve” con Francesca Fagnani.

Ecco quando ricominciano i programmi 2024/2025 su Rai 3

Dal 1 settembre riprende “Presadiretta” con Riccardo Iacona. Pochi giorni dopo, dal 9 settembre, appuntamento con Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi con “Elisir”. In quella stessa data ricomincia “Geo” di Sveva Sagramola. I fan di “Chi l’ha visto” dovranno attendere l’11 settembre per la prima puntata con Federica Sciarelli. Il giorno dopo riparte “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” con Piero Chiambretti, sempre in prima serata su Rai 3 con il nuovo ciclo di appuntamenti. Dal 28 settembre il debutto di Mia Ceran alla conduzione di “Tv Talk” dopo l’abbandono volontario di Massimo Bernardini. Dal giorno dopo, ecco Monica Maggioni con “In mezz’ora”. Infine, il 20 ottobre spazio a “I viaggi dei Kilimangiaro” condotto da Camila Raznovich. Ancora senza data di inizio ma assolutamente confermati nel palinsesto anche “Far west” con Salvo Sottile insieme ai reportage sugli argomenti di attualità e cronaca al centro dell’interesse della stampa, “La confessione” di Peter Gomez e, infine, “Report”, sempre alla domenica, in prima serata, al posto di “Che tempo che fa”, spostatosi sul canale Nove, dove, sempre da settembre, sbarcherà per un contratto in esclusiva di 4 anni Amadeus con una serie di impegni in access prime time e, ovviamente, in prima serata.