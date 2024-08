Temptation Island, Mirco e Giulia: chi è la terza coppia

Mirco e Giulia rappresentano la terza coppia dell’edizione di Temptation Island in onda dal 10 settembre su Canale 5. Dopo Diandra e Valerio e Titty e Antonio, ecco ora la presentazione di Mirco e Giulia.

Una coppia che, all’apparenza, si presenta meno disfunzionale di tante altre. Nonostante anche in questo caso il rapporto presenti un tasso di tossicità abbastanza evidente.

“Sono Giulia, ho 30 anni. Sono fidanzata con Mirco da 9 anni e conviviamo da 3. Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno, da quando siamo venuti a stare nella casa nuova, le cose sono un po’ cambiate. Il nostro rapporto si è spento, io non mi sento più apprezzata e valorizzata”: la ragazza si presenta in questo modo durante il promo trasmesso su tv e social network.

“Ci sono stati dei litigi, soprattutto nell’ultimo anno da quando siamo venuti ad abitare in questa nuova casa. Che è sua. E lui a volte mi ha addirittura mandato via di casa. Sono stata via anche recentemente una settimana e lui non mi ha mai cercata. Sono sempre io che torno qua, a casa su" puntualizza la ragazza.

“Sono consapevole del fatto che questa storia non possa andare avanti in questo modo, sia per il bene suo e soprattutto anche per il bene mio” ribatte Mirco.

Anche in questo caso, come in quello più o meno di tutte le coppie che partecipano a Temptation Island, l’Is Morus Relais si configura come il luogo migliore per risolvere e affrontare problematiche che avrebbero bisogno di un confronto e un dialogo seri fra persone mature che intendono comunicare in maniera chiara e concreta.

La prima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda il 10 settembre in prima serata su Canale 5 e già il pubblico sta pregustando un alto livello di trash.