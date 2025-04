Anticipazioni Pechino Express 2025: cosa succede nell’ottava tappa

Cinque coppie di concorrenti ancora in gara e una semifinale da andare a conquistare: l’ottava tappa di ‘Pechino Express 2025 - Fino al tetto del mondo’ in onda oggi, giovedì 24 aprile dalle 21.15 su Sky e in streaming su Now sarà senza dubbio caratterizzata da una lotta senza quartiere. Soprattutto perché in palio c’è la qualificazione alla semifinale di questa edizione del reality game di viaggio condotto da Costantino della Gherardesca con l’inviato Fru.

La tappa

L’ottava sarà una tappa particolarmente lunga: le coppie dovranno percorrere un totale di 430 chilometri. Si partirà dalla valle di Katmandu, la capitale del Nepal, per proseguire poi fino alla tappa intermedia di Bandipur, sede del Libro Rosso; il traguardo finale sarà la città di Pokhara, la seconda per grandezza dopo la capitale. I concorrenti saranno messi alla prova anche da condizioni climatiche che non hanno mai dovuto affrontare nelle sette tappe precedenti e troveranno ad accoglierli una natura selvaggia e una popolazione che poco hanno a che vedere con quelle di Filippine e Thailandia. Anche questi aspetti faranno parte della gara dell’ottava tappa di Pechino Express.

Le coppie di concorrenti

Ad essere rimaste in gara all’inizio dell’ottava tappa di Pechino Express sono state cinque coppie di concorrenti: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, le Atlantiche Giaele De Donà e Ivana Mrazova, le Sorelle Samanta e Debora Togni e gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese.