Pechino Express: eliminati, chi ha vinto e semifinalisti

Quattro coppie di semifinalisti e un’eliminazione eccellente e inaspettata: questa è la sintesi dell’ottava tappa di ‘Pechino Express 2025 - Fino al tetto del mondo’. Il reality game condotto da Costantino della Gherardesca con l’inviato Fru e in onda ogni giovedì in Prima serata su Sky e in streaming su Now sta volgendo al termine e i primi verdetti arrivano proprio dal Nepal, dove i concorrenti sono arrivati dopo aver attraversato Filippine e Thailandia.

Una tappa quasi infinita, l’ottava di Pechino Express. Una tappa nella quale le cinque coppie di concorrenti che hanno iniziato la puntata in onda giovedì 24 aprile hanno dovuto percorrere ben 430 chilometri. Una tappa, quella nel Paese con le 8 cime più alte del pianeta, che ha visto le coppie di viaggiatori partire dalla valle di Katmandu, la capitale del Nepal, proseguendo fino alla tappa intermedia di Bandipur, sede del Libro Rosso, e raggiungere infine il traguardo nella città di Pokhara, la seconda per grandezza dopo la capitale. Proprio in Nepal le coppie di concorrenti scoprono una novità: a differenza di quanto avveniva nelle Filippine e in Thailandia, trovare un passaggio in autostop è complicato. Da segnalare, l’infortunio a una caviglia patito da Debora Togni. Infortunio che però non impedisce alle Sorelle di continuare la gara.

A cominciare l’ottava tappa di Pechino Express sono state cinque coppie di concorrenti: le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, le Atlantiche Giaele De Donà e Ivana Mrazova, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile e gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese.

Primi al Libro Rosso sono arrivati i gli Estetici, che quindi hanno guadagnato una posizione nella classifica finale. E hanno attribuito il malus ai Medagliati. Ad aver vinto l’ottava tappa del programma è la coppia dei Complici Dolcenera e Gigi Campanile. In semifinale arrivano anche gli Estetici, i Medagliati e le Atlantiche.

La coppia eliminata al termine dell’ottava tappa di Pechino Express 2025 è stata quella delle Sorelle, che erano a rischio eliminazione insieme alle Atlantiche.