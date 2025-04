Pagelle Pechino Express: Atlantiche ed Estetici, la simpatia è di casa. Sorelle d’acciaio

Le pagelle dell’ottava tappa di ‘Pechino Express 2025 - Fino al tetto del mondo’, ovvero quella che ha visto la coppie di concorrenti rimaste in gara percorrere ben 430 chilometri in Nepal e giocarsi quindi la qualificazione alla semifinale, incoronano senza dubbio la grinta e la coesione delle Sorelle Debora e Samanta Togni. Nonostante le Sorelle siano la coppia eliminata di questa ottava tappa.

Le Atlantiche all'ottava tappa di Pechino Express

Le Atlantiche Giaele De Donà e Ivana Mrazova: No che no. Ma seriamente? Un po’ recitano il ruolo delle svampitelle tutte comodità e jet privati, un po’ però non sanno realmente cosa voglia dire camminare “in senso orario”. La loro presenza all’interno di Pechino Express continua a rimanere un mistero e alla fine di questo programma la loro partecipazione non avrà lasciato alcun segno. Occasione persa. Lo dico? Lo dico? Lo devo dire: se sento ancora una volta due amiche rivolgersi reciprocamente con “Amo” do di matto.

Le Sorelle Samanta e Debora Togni: Bomba. Non si lasciano fermare neanche da un infortunio a una caviglia occorso a Debora Togni. Rimangono unite e combattive, ovviamente sempre con una notevole dose di correttezza. Cosa vogliamo di più? Vengono eliminate dai Complici, ma rimangono fra le protagoniste assolute di questa edizione di Pechino Express.

I Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi: I vincitori che meriteremmo. Sì, è vero: se vincessero i Medagliati, non sarebbe una sorpresa. Però sarebbe il trionfo della lealtà, della correttezza, della disciplina che però non è rigidità e dell’amicizia vera. E della fisicità usata per scopi reali e concreti.

I Complici Dolcenera e Gigi Campanile: Fiesta. Dove arriva Dolcenera c’è musica. Ed è fantastico. Lei e Gigi Campanile portano buonumore ed energia. E questo fa passare anche in secondo piano il loro parlare continuamente del loro amore, dei 30 anni del loro amore, dell’essere innamorati, della loro strepitosa storia d’amore. Ma in fondo, nonostante il leit motiv, li si ama anche per questo. L’insistenza di Dolcenera con le forze dell’ordine è qualcosa di poetico. Anche perché riesce a convincere gli agenti di essere nel giusto. Apperò.

I Complici all'ottava tappa di Pechino Express

Gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese: Provano a fare i simpatici. Ecco appunto: provano. Che non ci riescano mai è poi un altro paio di maniche. Ma loro ci credono eccome. Ed è un peccato, perché così sprecano un sacco di energie che invece potrebbero usare per fare altro. Però effettivamente nelle prove riescono. Un po’ meno nell’arrivare al cuore dei telespettatori. Accettano le responsabilità di buon grado: scaricando il proprio non primo posto parziale sui Medagliati. A posto così.