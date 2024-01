Maria De Filippi e il caso Mew e Matthew: perché la conduttrice protegge i suoi concorrenti

"Mew e Matthew hanno lasciato Amici per motivi personali”. Questo è il refrain che ormai da giorni sta caratterizzando il caso più spinoso di questa edizione del talent show di Canale 5. Cosa c’è dietro? Cosa è successo?

In questi giorni le aspettative dei fan sono state spesso disattese e così avverrà anche per la puntata di domenica: durante la registrazione della puntata che andrà in onda domenica 14 gennaio dalle 14 su Canale 5 la conduttrice Maria De Filippi ha spiegato solo che "Mew e Matthew hanno lasciato il programma per motivi personali". Nessun commento. Nessuna aggiunta. Nessuna precisazione. Nulla.

Il pubblico continua a interrogarsi, la conduttrice, gli autori e la produzione del programma fanno quadrato attorno ai ragazzi e forse è questo il segreto del successo di Amici. Sarebbe stato facile cavalcare l'onda e dare i due ex allievi "in pasto" all'opinione pubblica. Invece è stata scelta una linea che, condivisibile oppure no, rimane la medesima dall'inizio del "caso" sino alla fine. E questa linea vede la tutela tanto del programma quanto degli allievi che sono ancora all'interno della scuola e dei due che sono usciti. Ed è questa la cifra vincente della conduttrice e di tutto il suo staff: più che le dinamiche televisive - annunciare una risoluzione del mistero per un paio di puntate e poi svelare l'accaduto nella terza avrebbe garantito il picco di ascolti - si punta sui protagonisti. E poco importa se il pubblico vorace non ha la fine che vorrebbe. L’obiettivo è proteggere non solo i talenti, ma soprattutto le persone. In questo caso due ragazzi giovani che hanno negli ultimi mesi manifestato qualche segnale di malessere. E pazienza se i telespettatori non possono guardare tutto dal buco della serratura.

Quella dell’abbandono del talent show da parte di due dei talenti più luminosi di questa edizione è una storia destinata probabilmente a rimanere senza una vera conclusione. Probabilmente tanto Mew quanto Matthew decideranno di raccontarsi fra qualche settimana o mese, quando il clamore della loro decisione – perché a oggi appare chiaro che si tratti di una scelta assunta dai due ragazzi – si sarà dissipato.