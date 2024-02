Amici, chi va al Serale? I due allievi a rischio

Manca poco al Serale di Amici e le maglie oro che vengono attribuite agli allievi della scuola che vi prenderanno parte sono sempre meno. Proprio durante il daytime di ieri la produzione del talent show di Maria De Filippi ha comunicato ai professori il numero di allievi che potranno accedere al Serale e questo ha scosso tutta la classe.

A seguito delle insistenze dell'insegnante di danza Raimondo Todaro - "Non darò nessuna maglia finché non avrò saputo quanti ragazzi potranno accedere al Serale" ha più volte ripetuto durante la puntata -, la produzione è intervenuta annunciando che i concorrenti al Serale saranno 15. Ovvero due in meno degli attuali 17 allievi della scuola di Amici. A quel punto si è scatenato il dibattito: chi saranno i due concorrenti esclusi?

Gli ammessi al Serale di Amici sino ad oggi sono:

Dustin, ballerino, e Marisol, ballerina, della squadra di Alessandra Celentano

Holden, cantante, e Petit, cantante, della squadra di Rudy Zerbi

Gaia, ballerina, della squadra di Raimondo Todaro

Lucia, ballerina, della squadra di Emanuel Lo

Mida, cantante, della squadra di Lorella Cuccarini

Martina, cantante, della squadra di Anna Pettinelli

All'appello mancano ancora Ayle, Giovanni, Nahaze, Nicholas, Lil Jolie, Kia, Kumo, Sarah e Sofia. Detto che Sofia, Kumo, Giovanni e Lil Jolie difficilmente potrebbero rimanere fuori dal Serale, il campo si restringerebbe ad Ayle, Nahaze, Kia, Nicholas e Sarah. Il dibattito durante il daytime si è scatenato attorno a Nahaze, Ayle e Nicholas, con questi ultimi due fra i maggiori indiziati all'uscita dal talent show di Canale 5. E' innegabile, infatti, che le intemperanze di Ayle durante l'intero anno scolastico mal si concilino con i ritmi serrati e il televoto del Serale. Alessandra Celentano ha posto l'accento su una possibile mancanza di stima da parte di Raimondo Todaro nei confronti di Nicholas. Nahaze dovrebbe invece essere salvata, anche se con più di qualche dubbio. La decisione sui cantanti spetta ad Anna Pettinelli, che si trova a un bivio: sconfessare la decisione, presa fra le polemiche, di riammettere Ayle nonostante la sua “fuga” dalla scuola o confermarlo lasciando a casa Nahaze ben sapendo che l’avventura di Ayle al Serale sarebbe destinata a concludersi nel giro di pochi giorni?

Mancano soltanto due puntate domenicali al Serale di Amici - la prima puntata del nuovo corso dovrebbe essere registrata giovedì 14 marzo e andare in onda sabto 16 marzo - e le prossime saranno giornate decisive.