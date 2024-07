Palinsesti Rai 2024, le novità: promossi Liorni e De Martino

Presentati oggi a Napoli i palinsesti Rai. Le novità per la prossima stagione televisiva sono tante e decisamente consistenti. In particolare, quella già rivelata sui social network dallo stesso protagonista, di Stefano De Martino alla conduzione di 'Affari tuoi'. Che segna il debutto di De Martino alla conduzione su Raiuno.

Altra novità, in ottica sperimentale, sarà il game show 'Chi può batterci?' condotto da Marco Liorni, che sarà anche alla guida dello show di fine anno. 'Chi può batterci?'è il primo game show televisivo in cui il pubblico in studio avrà la possibilità di sfidare una squadra composta dai sei protagonisti del mondo della tv, dello spettacolo e dello sport in un clima all'insegna della leggerezza.

Altra novità è il 46esimo Festival del Circo di Montecarlo, che verrà condotto il 27 dicembre e il 2 gennaio da Serena Autieri per la prima volta su Raiuno e non su Raitre.

Da settembre saranno confermati i protagonisti degli appuntamenti del venerdì e sabato: saranno Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo 2025, alla guida di 'Tale e Quale Show' e Milly Carlucci con 'Ballando con le stelle'. Conferma anche per Antonella Clerici, con 'The Voice Kids'.

Per quanto riguarda fiction e serie tv, Raiuno trasmetterà 'I Leoni di Sicilia', serie pluripremiata diretta da Paolo Genovese e interpretata da Miriam Leone e Michele Riondino. Su Raiuno in prima serata anche la quarta stagione di 'Morgane Detective Geniale'.