Il Festival di Sanremo 2025 slitta: le nuove date e il motivo

Il Festival di Sanremo 2025 slitta di una settimana. E il motivo è quello che era nell'aria ormai da tempo, ovvero da quando sono stati resi pubblici i calendari delle manifestazioni calcistiche della prossima stagione.

Ad annunciare ufficialmente il trasloco di date - e solo di date - è stato Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, in occasione della presentazione dei palinsesti che si è svolta oggi a Napoli.

Quando si svolgerà quindi il Festival di Sanremo 2025? Le nuove date sono dall'11 al 15 febbraio. E il motivo è quello che si ventilava ormai da diverso tempo, ovvero evitare la sovrapposizione con i quarti di finale di Coppa Italia di calcio che saranno trasmessi da Mediaset.

Sarebbe se si fossero "scontrate", televisivamente parlando ovviamente, le due manifestazioni, ci sarebbe stata una divisione del pubblico che di fatto non avrebbe portato alcun giovamento a nessuna delle due. Ecco quindi la richiesta avanzata dalla Rai a Comune di Sanremo e vertici del Teatro Ariston di spostare l'evento di una settimana.

A rivelare in notevole anticipo le date nelle quali si sarebbe svolto il Festival di Sanremo 2025 era stato proprio il proprietario dell'Ariston, Walter Vacchino, che aveva annunciato che la rassegna musicale si sarebbe svolta dal 4 all'8 febbraio. Ora invece si cambia: cantanti, tecnici e pubblico sono convocati dall'11 al 15 febbraio.

"Abbiamo deciso di spostare una settimana in avanti il festival in accordo con il comune di Sanremo - ha spiegato Roberto Sergio - e questo è dovuto come sapete bene a un'improvvida decisione della Lega Calcio di mettere lo sport più amato, con i quarti di Coppa Italia in chiaro su Mediaset, in contrapposizione al festival. Non c'è stata possibilità di cambiare queste date e volendo dare al pubblico la possibilità di assistere a entrambe le manifestazioni abbiamo deciso questo spostamento, che creerà problemi logistici e organizzativi, ma che è stato condiviso dall'amministrazione comunale"

"Carlo Conti torna a Sanremo dopo 10 anni festeggiando 40 anni di carriera: è una certezza, una garanzia, è sempre stata la prima scelta per tutti noi perché è un grande conoscitore di musica, scopritore di giovani talenti. Sarà un festival con la musica al centro, sul palco avremo il meglio della produzione musicale, che andrà in tv, radio e digital" ha poi aggiunto.