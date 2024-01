Amici, chi è Nahaze: dove l’abbiamo già sentita e le amicizie famose

Arriva dalla Basilicata la nuova allieva di canto della squadra di Anna Pettinelli. Nahaze è infatti stata ammessa, insieme all'altra allieva Kia, nella scuola di Amici. Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, pochi giorni dopo l'abbandono della scuola da parte di Mew e Matthew - i motivi dell'addio dei due cantanti al talent show condotto da Maria De Filippi sono ancora top secret e probabilmente rimaranno avvolti dal mistero ancora per qualche mese -, hanno chiesto alla produzione di aggiungere due banchi di canto nella classe.

Con l'unanimità dei professori di canto e di danza, quindi, Kia e Nahaze sono state ammesse a questa edizione di Amici. Un'arma a doppio taglio per entrambe, visto che entrare nel talent show di Canale 5 è sicuramente un'occasione importante ma manca sempre meno all'inizio del Serale e quindi le due cantanti dovranno impegnarsi il doppio per colmare il gap che le separa dai compagni di classe.

Chi è Nahaze? Il suo vero nome è Nathalie Hazel Intelligente, ha 23 anni, ed è originaria di Matera anche se il suo nome di battesimo tradisce le origini inglesi di parte della sua famiglia. Il nome d’arte deriva dall’unione del suo primo nome, ovvero Nathalie, con il nome della nonna materna, ovvero Hazel.

La musica è sempre stata la sua grande passione, tanto che nel 2019 insieme ad Achille Lauro ha firmato il brano ‘Carillon’, che oggi ha superato i 13 milioni di ascolti in streaming.

Non solo. Nahaze nel 2020 ha ricevuto anche un prestigioso riconoscimento, ovvero il premio ‘Antonio Infantino’ al Matera International Film Festival come miglior artista emergente proprio per il brano ‘Carillon’, che ha conquistato il Disco d’oro.

Sul profilo Instagram di Nahaze, che conta oltre 17mila like, spiccano alcuni follower decisamente noti, come le cantautrici Madame, Elisa, l'attrice Claudia Pandolfi e Fedez. Oltre ad Achille Lauro.