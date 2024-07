Chi è Rosa Perrotta, da ‘Uomini e Donne’ a conduttrice su Real Time

Alla fine di giugno ha debuttato alla conduzione, su Real Time, Rosa Perrotta, nota per essere stata tronista a ‘Uomini e Donne’ nel 2017. Il programma si intitola ‘A testa alta’, va in onda al sabato alle 14:20 e in streaming su Discovery+ dopo la messa in onda televisiva. La trasmissione si concentra sulla trasformazione di aspetti importanti della vita delle donne e sull'impatto che questi cambiamenti possono avere sull'estetica personale. Rosa è affiancata dallo stilista Mario Mosca e dal chirurgo Domenico Campa.

Sui social

Da quando ha esordito nel dating show di Maria De Filippi, Rosa Perrotta condivide il suo percorso personale e professionale coi suoi follower sui suoi canali social. Non ha fatto eccezione nemmeno questa volta. L’influencer e modella, ora anche presentatrice, ha spiegato che fin da bambina era ambiziosa e ha mantenuto intatta quella caratteristica, frutto degli insegnamenti dei suoi genitori. È ciò che le ha permesso finora di realizzare alcuni suoi sogni. Rosa ha anche incoraggiato chi la segue a credere nel proprio valore e andare avanti a testa alta anche quando il mondo sembra andare a un’altra velocità.

Esperienze in tv

Rosa Perrotta si è laureata brillantemente in Economia e ha conseguito la specializzazione in Management Strategico. Nel 2012 è stata una concorrente di ‘Veline’ condotto da Ezio Greggio. Nel 2016 ha preso parte a ‘Ciao Darwin’ e ha recitato al cinema nel film ‘Poveri ma ricchi’ con Christian De Sica ed Enrico Brignano. La popolarità però le è arrivata con ‘Uomini e Donne’ nel 2017. L’anno successivo Perrotta è stata una dei naufraghi de ‘L'Isola dei Famosi’. Nel 2023 ha dato alle stampe il libro ‘Fatti i figli tuoi. Il manuale della mamma facilmente imperfetta’.

Vita privata

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stanno insieme dal 2017, da quando si sono conosciuti a ‘Uomini e Donne’. Lui, poi, le ha fatto la proposta mentre lei stava partecipando a ‘L’Isola dei Famosi’. I due non hanno nascosto nemmeno un periodo di crisi che è arrivato dopo la nascita del primo figlio, Ethan, nel 2019. La coppia però ha superato anche quel momento difficile e, nel 2021, ha accolto il secondogenito, Achille. Ospiti in primavera a ‘Verissimo’, Rosa e Pietro hanno anche commentato la possibilità di avere un terzo figlio. Rosa ha detto che sarebbe un desiderio di Pietro, che vorrebbe magari una femminuccia. Ma per lei l’eventualità di allargare ulteriormente la famiglia “è no categorico”.