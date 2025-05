The Couple chiuso senza finale e nel silenzio, montepremi in beneficenza all’ospedale Gaslini

'The Couple - Una vittoria per due' chiude e lascia spazio a nessuna vittoria per nessuno. Anzi, perlomeno per il reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale dell'ospedale Gaslini di Genova. Al quale andrà il milione di euro del montepremi. Non si svolgerà infatti la finale prevista per domenica 11 maggio. Chiude quindi in un assordante silenzio la prima edizione del reality game di Canale 5.

The Couple ha chiuso in anticipo

Ma andiamo con ordine: la finale di The Couple, il reality game condotto da Ilary Blasi su Canale 5 sarebbe dovuto durare inizialmente sei puntate, con la possibilità di espandersi fino a otto. Un milione di euro di montepremi e otto coppie di concorrenti. Che per riuscire ad arrivare a questo montepremi devono vincere delle prove e accumulare delle chiavi, fra le quali è nascosta l'unica che apre la cassaforte contenente il milione.

Bella l'idea. Se solo il cast fosse stato composto da personaggi frizzanti e in grado di dare vita a dinamiche interessanti e coinvolgenti per il pubblico e se la location fosse stata differente dalla Casa del Grande Fratello e, magari, anche un pelo inospitale.

E invece ecco il disastro annunciato: prima puntata con ascolti tv non esaltanti, ma comunque buoni e poi il crollo progressivo. Sino ad arrivare addirittura sotto il milione di telespettatori nella puntata di domenica 4 maggio. Risultato che sarebbe alla base della decisione assunta dai vertici Mediaset di chiudere con una puntata di anticipo, ovvero domenica 11 maggio.

The Couple ha chiuso in anticipo

E poi cosa è successo? Probabilmente il tonfo negli ascolti di domenica 4 maggio abbinato ai risultati non incoraggianti delle dirette sul canale 55 e dei contenuti online hanno convinto i vertici aziendali a optare per una chiusura “alla chetichella” e di fatto senza avvisare nessuno. Tanto che la diretta sul canale 55 è stata sostituita nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 maggio, dalla replica della prima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda su Canale 5 ieri, mercoledì 7 maggio.

La donazione del milione di euro avverrà attraverso Mediafriends, la onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa, a favore dell’Istituto Giannina Gaslini tramite Gaslininsieme Ets.

“Grazie a questo eccezionale gesto di solidarietà, potremo acquisire nuove dotazioni tecnologiche all’avanguardia per la nostra Terapia intensiva, che consentiranno di rendere le cure dei bambini sempre più sofisticate, sicure ed efficaci, secondo i più elevati standard internazionali. La terapia intensiva è al servizio di tutte le specialità presenti al Gaslini, garantisce la risposta a bambini in pericolo di vita, rende possibili interventi chirurgici estremamente complessi e terapie mediche innovative. Mediaset ha dato ai nostri pazienti un’opportunità eccezionale” commenta Andrea Moscatelli, direttore della Terapia Intensiva e del Dipartimento di Emergenza dell’Istituto Giannina Gaslini.