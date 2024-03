Come partecipare al Serale di Amici fra il pubblico e cosa si paga

Il Serale di Amici 23 è alle porte: fra pochi giorni inizierà ufficialmente la parte più importante del talent show condotto da Maria De Filippi e prodotto dalla Fascino, ovvero la sua casa di produzione.

La prima puntata del Serale di Amici verrà registrata nel tardo pomeriggio di giovedì 21 marzo e andrà in onda sabato 23 in prima serata su Canale 5 e sono in tanti a voler partecipare al programma fra il pubblico.

Ma come si fa ad assistere alle puntate del Serale di Amici fra il pubblico? Anzitutto è bene chiarire un aspetto fondamentale: non esiste un biglietto da pagare, non si può acquistare il posto a sedere all'interno dello studio. L'unico pagamento da corrispondere è, nel caso si arrivi da fuori Roma, quello dovuto alla società che organizza il trasporto. Nulla deve invece essere chiesto per entrare in studio e far parte del programma. Attenzione, quindi, a chi chiede soldi per servizi che esulino da trasporto e intermediazione.

Dove viene realizzato Amici? Il talent show condotto da Maria De Filippi viene registrato a Roma, negli studi televisivi del centro Titanus Elios sulla Tiburtina a Settecamini. Assistere a una puntata fra il pubblico, quindi, è gratuito.

Per partecipare basta semplicemente cercare una delle società che si occupano di "reclutamento" del pubblico per questo programma televisivo. Il consiglio è quello di cercare recensioni in rete per capire quali sono le società più serie nel settore.