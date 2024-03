Amici 23, la guida al Serale: quando inizia, squadre, giudici e favoriti

Chi vincerà Amici 23? Chi succederà nell'albo d'oro del talent show di Maria De Filippi al ballerino Mattia Zenzola e alla cantautrice Angelina Mango? A provare a seguire le loro orme ci sono quindici concorrenti. Quindici ragazzi a ragazze che da allievi della scuola nei prossimi giorni si trasformeranno in veri concorrenti del Serale di Amici.

Anche in questa stagione televisiva, il talent show andrà in onda ogni sabato sera sino all'inizio di maggio su Canale 5. Come di consueto, la registrazione della puntata avverrà nel pomeriggio di giovedì . Il Serale di Amici 23 inizia sabato 16 marzo.

Tutto confermato anche fra i giudici, che saranno gli stessi tre della passata edizione: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Squadre che vincono, perlomeno dal punto di vista dell'appeal fra il pubblico, non si cambiano. E quindi ecco che le accoppiate fra professori di ballo e di canto rimangono le stesse della passata stagione: Rudy Zerbi-Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini-Emanuel Lo, Anna Pettinelli-Raimondo Todaro.

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol

Lorella Cuccaini-Emanuel Lo: i ballerini Lucia, Nicholas, Sofia e Kumo, i cantanti Mida e Sarah Toscano.

Anna Pettinelli-Raimondo Todaro: i cantanti Lil Jolie, Martina e Ayle, i ballerini Gaia e Giovanni

Favoriti della vigilia del talent show di Maria De Filippi alla vittoria finale sono i cantanti Holden, Mida e Martina, mentre fra i ballerini spiccano Dustin, Marisol e Lucia. Attenzione al possibile inserimento di Giovanni. Molto dipenderà da come si succederanno le diverse sfide durante le puntate del Serale, ma è poco probabile che si possano riscontrare sorprese clamorose, anche perché il percorso dei ragazzi all’interno della scuola di Amici in questi mesi è stato sotto gli occhi di tutti.