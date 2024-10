Achille Lauro annuncia il nuovo album e una Fondazione per i giovani in difficoltà: il video

Achille Lauro non si ferma più. In attesa dei Live di X Factor, il cantautore e performer ha dato un annuncio-bomba durante il primo dei due concerti evento ‘Ragazzi madre – L’Iliade – Il live’, che si è tenuto all’Unipol Forum di Assago. Il secondo show si svolgerà lunedì 7 ottobre al Palazzo dello sport di Roma. In entrambe le date, anche per conferire l’atmosfera di “evento”, al fianco di Achille Lauro c’è il compagno di mille battaglie, e successi, Boss Doms.

Achille Lauro

Quaranta canzoni in scaletta, arrangiamenti pazzeschi e giochi di luce che definire pirotecnici sarebbe riduttivo, durante la data di Milano Achille Lauro ha voluto regalare anche una chicca ai fan e non solo. Anzi due chicche, contenute in un annuncio del tutto speciale e inatteso.

“Arriverà nuova musica, sarà un gran bel 2025 – ha spiegato dal palco dell’Unipol Forum -. Dopo nove anni, dopo nove lunghi anni di gestazione, dopo tutto quello che è successo finalmente vede la luce il nuovo album. ‘Ragazzi madre’ non sarà solo un disco, ma anche una Fondazione che si occuperà di aiutare i giovani in difficoltà".

Un nuovo disco e un progetto benefico: Achille Lauro farà appena in tempo a smettere i panni di giudice di X Factor – la finale del talent show di Sky si svolgerà a inizio dicembre – che dovrà subito tornare a indossare quelli di artista e mettere per la prima volta quelli di promotore della propria Fondazione.