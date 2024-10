L’’Atto di rivoluzione’ di Diodato: tour nei teatri e nuovo singolo

Momento d’oro per Diodato. Il cantautore ha dato ufficialmente il via al suo primo tour nei teatri - dopo la data zero al Teatro Moderno di Grosseto, grande successo per la serata al Petruzzelli di Bari - e venerdì 4 ottobre sarà su tutte le piattaforme con il nuovo singolo ‘Atto di rivoluzione’.

Diodato è in tour nei teatro (Foto Francesco De Leo)

“Perché siamo qui? La risposta è semplice e forse anche per questo così difficile da accettare. Vogliamo emozionarci, vogliamo continuare a sentire, vogliamo condividere, raccontarci, stringerci attorno al fuoco e riconoscerci per ciò che davvero siamo. È ciò che da sempre mi guida, è ciò che mi ha aiutato a capire chi fossi, a capire gli altri, a provare a mettermi nei loro panni, a rispettarli. Potrà sembrare banale ma, ancor di più oggi, è per me un atto di rivoluzione” ha spiegato Diodato durante la data di Bari presentando proprio ‘Atto di rivoluzione’, che sarà disponibile per tutti da venerdì 4 ottobre.

Un brano emozionante che fa parte di uno show nel quale l’emozione è il filo conduttore principale.

Il tour nei teatri di Diodato – 21 date, di cui 17 già soldout - prosegue questa sera al Politeama Greco di Lecce, il 5 al Teatro Toniolo di Mestre, il 6 agli Arcimboldi di Milano, il 9 ottobre all’auditorium Parco della Musica, l’11 all’Augusteo di Napoli, il 18 al Rossini di Civitanova Marche, il 19 al Teatro Massimo di Pescara, il 20 al Lyrick di Assisi, il 23 ottobre al Golden di Palermo, il 24 al Metropolitan di Catania, il 26 ottobre al Teatro Garden di Rende, il 29 al Verdi di Firenze, il 30 all’Europauditorium di Bologna, mentre il 31 all’Astra di Schio. Novembre comincia il 14 al Teatro Colosseo di Torino, per poi continuare il 16 al Sociale di Mantova, il 17 all’auditorium Santa Chiara di Trento, il 25 al Politeama Genovese di Genova e il 27 novembre a Parma.