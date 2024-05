Televoto finale Amici 2024: come e chi può votare

A decretare chi vincerà la finale di Amici 2024 sarà soltanto il pubblico, attraverso quello strumento potentissimo che è il televoto. Anche perché una volta concluso il talent show sarà soltanto il pubblico a decidere quali artisti seguire, guardare, ascoltare. Insomma, il pubblico è sovrano. Ecco la motivazione per la quale nella finale di oggi, sabato 18 maggio, non ci saranno più giudici nè squadre o professori. Tutti contro tutti, come è consuetudine nell'ultima puntata di Amici.

Intendiamoci, i commenti dei giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè animeranno anche la finale, ma non avranno valore ai fini delle votazioni.

Finale a sei per l'epilogo del talent show di Maria De Filippi. I concorrenti in gara sono i ballerini Dustin Taylor e Marisol Castellanos e i cantanti Mida, Holden, Sarah Toscano e Petit.

Ad arrivare all’ultima puntata con i favori del pronostico sono, secondo i bookmaker, la ballerina Marisol e il cantante Petit. Nel caso in cui vincessero loro due le rispettive categorie, si tratterebbe della seconda coppia nella storia del talent show ad occupare le prime posizioni della classifica generale: i primi erano stati la ballerina Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni nel 2021. Attenzione anche alla cantante Sarah Toscano, che potrebbe mettere la freccia e superare Petit andando a vincere la categoria Canto.

Può votare chiunque sia in possesso di un telefono cellulare, per i minorenni è necessario l'accordo con i genitori.

Come si vota per la finale di Amici 2024? I voti possono essere:

Espressi con SMS inviati al numero 477.000.1 e 477.000.0

Espressi tramite il televoto via sito web www.wittytv.it

Espressi tramite App Mediaset Infinity

Espressi tramite App Wittytv

Espressi tramite Smart TV e decoder abilitati

I voti per la finale di Amici 2024 devono essere inviati dagli utenti esclusivamente durante ciascuna sessione di voto e devono arrivare a destinazione entro la fine della sessione di voto. Insomma, se la sfida è fra Marisol e Sarah, ad esempio, non si può pensare di esprimere una preferenza in merito dopo la conclusione della sfida stessa.