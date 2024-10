Grande Fratello 3 ottobre live: Ilaria Clemente è incinta

20:02

Anche altri inquilini contro Jessica Morlacchi

Yulia Naomi Bruschi, ma non solo. Anche Michael Castorino e le Non è la Rai, ovvero Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, si schierano contro Jessica Morlacchi: "Lei vorrebbe essere come Yulia per piacere a Giglio. Quando c'è la diretta diventa un'altra persona".