Amici, Gabriele Baio lascia dopo meno di una settimana: cosa è successo e il commento di Sienna

Primo addio ad Amici 24. Dopo meno di una settimana dall’inizio del talent show condotto da Maria De Filipppi un allievo ha già deciso di lasciare la scuola per tornare a casa. E non momentaneamente. Non dovrebbe, infatti, essere applicato il “metodo Ayle”, ovvero quello che nella passata edizione ha visto il cantante Ayle lasciare il talent show di Canale 5 per poi farvi ritorno solo qualche giorno dopo su insistenza della sua insegnante Anna Pettinelli.

Ad aver deciso di abbandonare la scuola è Gabriele Baio, uno dei ballerini ammessi all’interno della classe soltanto una settimana fa. A volerlo fortemente all’interno del programma era stata la nuova insegnante di ballo di questa edizione, ovvero Deborah Lettieri.

La classe dei ballerini di Amici

“Vado via, sono stato fino ad ora a parlare con mia mamma e non ce la faccio, troppe cose. Lo so che siamo all’inizio, scusate” ha spiegato ai compagni.

E non sono servite a fargli cambiare idea le parole dell’insegnante Deborah Lettieri. “Ho preso la decisione di andarmene perché sto male, ho lo stomaco distrutto, basta, non voglio star male" ha aggiunto Gabriele Baio.

"Hai presente Nicholas? Sei tu” ha commentato Sienna, altra allieva di ballo, riferendosi al fatto che Gabriele sembra essere stato preso di mira da Alessandra Celentano come era avvenuto per Nicholas Borgogni durante la passata edizione. Che il compito assegnato a Gabriele dalla maestra Celentano possa aver influito sulla sua decisione di abbandonare Amici?

Gli allievi rimasti nella scuola sono i cantanti Ilan, Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Senza Cri, Niccolò, Luk3 e e Alena e i ballerini Alessia, Daniele, Chiara, Rebecca, Teodora, Alessio e Sienna.