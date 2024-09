Amici 2024, le anticipazioni della prima puntata: ecco la nuova classe

Ecco la nuova classe di Amici. Quasi quattro mesi e mezzo dopo la vittoria da parte della cantante Sarah - la ballerina Marisol si era invece aggiudicata il successo nella categoria della danza - nella classifica generale e in quella di canto, si torna sui banchi. E’ stata registrata oggi, giovedì 26 settembre, la prima puntata di Amici 2024 che andrà invece in onda su Canale 5 domenica 29 settembre dalle 14 alle 16. Una puntata particolarmente importante perché è quella nella quale la conduttrice Maria De Filippi annuncia i nomi degli allievi che compongono la classe della scuola di Amici. Allievi, già. E non ancora concorrenti, titolo che i partecipanti al talent show targato Fascino acquisiscono soltanto una volta in cui arrivano alla fase del Serale del programma.

Ma è ancora troppo presto persino per pensarci: domenica 29 settembre su Canale 5 inizia ufficialmente l’avventura degli allievi di Amici 24. Ecco cosa è successo nella prima puntata di questa edizione. Anzitutto va sottolineato che la ballerina Giulia Stabile si è collegata da Londra, dove si trova per motivi di lavoro, e quindi per ora farebbe ancora parte del cast.

Chi sono i professori di questa edizione del programma? Durante la prima puntata di Amici 2024 è stata ufficializzata la presenza di Deborah Lettieri come insegnante di danza al posto dell’uscente Raimondo Todaro. Confermati invece Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Come riportato da Superguida Tv, ecco l’elenco degli allievi di Amici 24:

Diego Lazzari – cantante

Luk3 – cantante

Alessia – ballerina

Gabriel – ballerino

TrigNo – cantante

Kia e Nahaze, le due cantanti che nella passata edizione del programma erano entrate a ridosso del Serale, non sembrano far parte, almeno per ora, della classe di Amici 24.

Parata di stelle per questo avvio del talent show. In studio sono arrivati molti ospiti per la prima puntata: Sarah, vincitrice uscente di Amici, Angelina Mango, altra stella uscita dal programma di Maria De Filippi, Mahmood, la giornalista Francesca Fagnani, Cristiano Malgioglio e gli attori Marco Bocci e Ilenia Pastorelli

Articolo in aggiornamento