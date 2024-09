Amici, Deborah Lettieri al posto di Raimondo Todaro: chi è e dove l’abbiamo già vista

Dal Crazy Horse di Parigi ai banchi di Amici di Maria De Filippi. Una professionista della danza, una figura di calibro internazionale sostituirà un volto altrettanto centrale nel mondo dell’arte come Raimondo Todaro. A prendere il suo posto come insegnante di danza nella stagione del talent show che sta per cominciare sarà Deborah Gloria Lettieri, conosciuta anche come Gloria di Parma.

Chi è Deborah Lettieri? Ballerina, coreografa e già frequentatrice del mondo televisivo italiano, vista la sua partecipazione in qualità di concorrente al programma ‘Dance dance dance’.

La sua attività principale, però, è quella di ballerina. E non in un locale qualsiasi, ma in quello che è un vero tempio ovvero il leggendario Crazy Horse di Parigi. Deborah Gloria Lettieri è infatti l’unica italiana all’interno del corpo di ballo. Un ulteriore punto di merito per lei, quindi.

L’addio di Raimondo Todaro al talent show di Maria De Filippi è stato ufficializzato dallo stesso coreografo durante un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo: “Ho trascorso tre anni meravigliosi, impagabili, sono cresciuto tanto sia dal punto di vista professionale e umano. Per chi ama fare l'insegnante come me credo che Amici sia il top. Ne approfitto per salutare tutti, da Maria a tutti i tecnici”.

Quali siano le motivazioni dell’addio di Raimondo Todaro non sono state esplicitate. E forse non lo saranno mai.