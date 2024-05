Chi è Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2024

Sarah Toscano ha vinto Amici 2024. La cantautrice ha battuto in finale la concorrenza dei colleghi Mida, Holden e Petit imponendosi nella categoria Canto e poi ha sconfitto nella finalissima anche Marisol Castellanos, biellese vincitrice della categoria Danza. Una finale caratterizzata da emozioni forti, quella dell'edizione 23 del talent show di Maria De Filippi.

Una finale nella quale a trionfare è stata una vera underdog, ovvero una concorrente non data per favorita all'inizio. Anzi, a dire il vero a inizio stagione Sarah Toscano era stata molto criticata. "Fai solo moine sul palco" le aveva detto una Anna Pettinelli che adesso forse non ripeterebbe lo stesso spietato giudizio col senno di poi.

Ma anche le critiche fanno crescere e nel caso della cantautrice lombarda, di Vigevano per la precisione, le critiche sono state un motore fondamentale per crescere. "Il momento di svolta nel mio percorso qui è stato quando Lorella Cuccarini ha messo in dubbio il mio ingresso al Serale. Lì ho capito che dovevo davvero tirare fuori la mia essenza e dare il massimo sul palco" ha ricordato la stessa Sarah Toscano.

Ma chi è Sarah Toscano e perché è quello che si può definire una underdog. Entrata nella scuola di Amici a 17 anni - i diciotto li ha compiuti proprio all'interno del talent show di Maria De Filippi -, prima non aveva mai partecipato a una lezione di canto.

Aveva però già frequentato il mondo della musica, visto che nel 2022 aveva vinto la targa Vittorio De Scalzi ad Area Sanremo non riuscendo però ad entrare nei finalisti di Sanremo Giovani. Quella di Sanremo è un'esperienza che la stessa giovane cantautrice ha raccontato più volte come un momento formativo importante: lì ha capito di voler diventare una vera cantante.

Nel corso del suo cammino all'interno della scuola di Amici, Sarah Toscano ha vissuto un'evoluzione interessante, anche grazie a una sorta di presa di coscienza delle sue capacità e di quanto il palcoscenico non vada temuto ma utilizzato e occupato. "Mi piacerebbe molto lavorare con i ballerini, un po' come fa Dua Lipa" ha spiegato durante la finale di Amici. E chissà che il suo ep uscito il 17 maggio, 'Sarah', dal vivo possa essere portato sul palco proprio con un corpo di ballo.