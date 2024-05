Amici 2024, vince Sarah Toscano: cosa è successo in finale

Finale di Amici 2024 ad alto tasso di emozioni oggi sabato 19 maggio. Chi ha vinto Amici 23, ovvero Amici 2024? A trionfare nell'edizione del talent show di Maria De Filippi che si è appena conclusa è stata l'underdog per eccellenza, la concorrente che all'inizio della stagione nessuno si sarebbe aspettato potesse farcela: Sarah Toscano vince Amici 2024.

Soddisfazione personale anche per Lorella Cuccarini, che per la seconda edizione consecutiva vince il circuito Canto. Prima con Angelina Mango, arrivata però seconda nella passata edizione, e ora con Sarah Toscano, che ha vinto tanto la categoria Canto quanto la classifica generale.

Nella finale tutta al femminile, vincitrice della categoria Danza e seconda in classifica generale si è classificata Marisol Castellanos, vero fenomeno della danza dal sicuro avvenire luminoso. Un talento senza se e senza ma, considerato anche il fatto che Marisol ha danzato per diversi mesi con una vistosa fasciatura a un ginocchio. Se non è grinta questa. Sarah Toscano è arrivata alla finalissima a due con Marisol dopo aver vinto la sfida contro Petit, cantante che era dato favorito dai bookmaker alla vigilia della finale. La cantautrice vigevanese però ha sbaragliato la concorrenza - primo eliminato della serata è stato Mida, il secondo Holden - portandosi a casa l'agognata coppa di Amici.

Un percorso, il suo, che è andato in crescendo all'interno del talent show di Canale 5: entrata diciassettenne e senza aver mai frequentato una lezione di canto, ora esce diciottenne, con un ep che porta il suo nome - 'Sarah' appunto, uscito venerdì 17 maggio - e con un bagaglio di consapevolezze notevole. Prima fra tutte quella di avere ancora molto da studiare. E certamente anche il premio di 150mila euro in gettoni d'oro, più quello di 50mila euro di categoria e quello di 7mila dato da Marlù le serviranno.

Sarah Toscano non era data fra le favorite, ma durante la finale, nonostante l'emozione sia stata notevole e si sia fatta sentire in più occasioni, ha dimostrato di avere anche la giusta incoscienza per riuscire a lasciare fluire le emozioni. E il pubblico, sovrano in questa finale, con il televoto l'ha premiata regalandole la vittoria.