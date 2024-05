Pagelle finale Amici 2024: Marisol da urlo, Sarah talento in costruzione

La cantautrice Sarah Toscano vince Amici 2024. Marisol Castellanos conquista il secondo posto in classifica generale e la vittoria del circuito di Danza. Ecco le pagelle della finale di Amici 2024.

Petit: voto Anche basta. "Sono entrato ad Amici che neanche immaginavo che avrei cantato in napoletano. Ho capito qui di poterlo fare". Ecco, ti han fatto capire in modo sbagliato. Basta. Te ne prego. Adesso che è finita, basta. E anche quel "Tittà" che metti nei tuoi brani fermalo prima che possa essere troppo tardi. L'autotune si commenta da solo. Lui sì che è un protagonista vero.

Holden: voto Ma un sorriso ogni tanto? Riuscirebbe a drammatizzare persino il Ballo del Qua Qua. Riuscirebbe interpretandola ad essere più pesante anche di John Travolta e del suo teatrino sanremese. Comunque molto interessante l'esibizione. Intendo quella dell'autotune, la sua non sappiamo neanche come possa suonare alle nostre orecchie.

Mida: voto Peccato. Si è esibito poco nella finale, essendo uscito all'inizio della puntata. Sarebbe stato bello vederlo un po' di più. Sentirlo è sempre la solita solfa: autotune in maniera sconsiderata. Ma lui, a differenza di altri, la presenza scenica ce l'ha e la mostra.

Sarah Toscano: voto Percorso. Nel senso che nella serata della finale qualche errore di intonazione lo ha commesso, l'emozione le ha giocato qualche brutto scherzo di troppo. Però ha 18 anni e io a 18 anni altro che errori di intonazione. E' migliorata tanto nel corso dei mesi ed è senza dubbio la concorrente che più ha meritato la vittoria. Non è Angelina Mango, ma la ragazza si farà. Eccome.

Marisol: voto Atomica. Lei è in un altro mondo, balla in un altro mondo, la sua arte è di un altro mondo. E' proprio di un livello che esiste solo in un universo parallelo. La voglio professionista entro subito. E, per inciso, da mesi balla con una fasciatura al ginocchio. Pensate cosa potrebbe fare se stesse bene del tutto.

Dustin: voto Vabbè non è umano. Fa cose che solo a guardarlo mi si incrociano gli occhi. E' uno spettacolo vederlo ballare e nel corso del programma è anche riuscito a diventare emozionante. Se anche lui non diventa un affermato professionista faccio un manicomio.

Angelina Mango: voto Che bello rivederla da queste parti. Questo palco e questo studio non li ha mai lasciati e se è andata in giro per il mondo lo ha fatto solo per diffondere il Verbo mariano. Adesso che ce la siamo ripresa, non la vogliamo lasciare più. Queen in casa della Queen Madre.