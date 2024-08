Matrimonio fra due ex ballerini di Amici: chi sono Amilcar e Virginia

Mentre Maria De Filippi è ospite di Rudy Zerbi a Riccione a Radio Deejay, il mondo di Amici festeggia per un matrimonio. La cerimonia, con festa annessa, si è svolta a Messina, città natale della sposa.

Ma chi si è sposato? Vi dice niente il nome Amilcar Moret Gonzales? Già, proprio uno dei ballerini professionisti alla corte di Maria De Filippi in alcune delle passate edizioni del talent show. Amilcar era diventato noto sin dalle sue prime apparizioni nel programma per il suo carattere schivo e riservato. Oltre che per il suo talento cristallino e la sua disponibilità a mettersi al servizio di allievi e allieve del programma. Insomma, un vero professionista.

La neosposa di Amilcar è un altro volto noto per gli appassionati di Amici: quello di Virginia Tomarchio. La ballerina si era aggiudicata il circuito di danza ad Amici 2015, quando a vincere l'edizione erano stati i The Kolors. Cosa ha fatto Virginia Tomarchio in questi anni? Ha continuto a ballare, ca va sans dire. E lo ha fatto tanto al teatro dell'Opera d Roma, accanto alla divina Eleonora Abbagnato, quanto di nuovo ad Amici dove è rimasta fino al 2020.

Una curiosità: la storia d'amore fra Virginia e Amilcar ha fatto discutere tanto per i 18 anni di differenza fra i due quanto per il fatto che è nata in un momento nel quale la ballerina era ancora legata sentimentalmente a Cristian Lo Presti, altro allievo di Amici. Ora ecco il matrimonio. Tutto è bene quel che finisce bene.